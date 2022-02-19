القطري المهندي يحتفظ برئاسة “عربي الطاولة”

بلال الغلاييني

عمان – احتفظ القطري خليل المهندي برئاسة الاتحاد العربي لكرة الطاولة، وذلك بعد أن جددت الجمعية العمومية للاتحاد ثقتها به، خلال الاجتماع الانتخابي الذي أقيم أمس في مدينة مراكش المغربية.

وفضل وفد الاتحاد الأردني الذي ترأسه طارق الزعبي الانسحاب من سباق الترشح لمنصب نائب الرئيس، والذي ترشح عنه في وقت سابق أمين عام الاتحاد الأردني عبدالعزيز رضا، قبيل لحظات من بدء الاجتماع، وذلك للحفاظ على تماسك الجمعية العمومية وانجاح الاجتماع حسب ما أشار اليه الزعبي.

وقال الزعبي “فضلنا عدم خوض الانتخابات في هذه الدورة للحفاظ على تماسك وقوة الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والمحافظة على المكتسبات التي حققها الاتحاد العربي في الأونة الأخيرة، ونقدر الدور الكبير الذي قام به رئيس الاتحاد العربي القطري خليل المهندي في دعم توجهات الاتحاد الأردني وتقديره للدور الأردني في انجاح نشاطات الاتحاد العربي، وما يملكه من قدرات فنية وإدارية”.

وقدر رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي الموقف الأردني في هذه الاجتماعات والذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الأردني في المحافظة على قوة الاتحاد العربي وتماسك اعضائه.

وتوافق اعضاء الجمعية العمومية على اختيار مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، حيث فاز بمناصب نائب الرئيس، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز (البحرين)، وعبدالله بن مخالف (سلطنة عمان)، وجمال الزيناني (تونس)، وسعيد قريطم (مصر)، وهرده بارام (العراق)، فيما تم اختيار اعضاء مجلس الإدارة بالتزكية ايضا وضم كلا من خالد الخضري (الكويت)، ووائل نور الدين (لبنان)، وعصام السنيني (اليمن)، وسوسن مصطفى (سورية)، ومحمد الدلو (فلسطين).

وينتظر أن يسمي مجلس إدارة الاتحاد رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن الاتحاد في جلسته المقبلة، بعد أن تكون الاتحادات العربية قد رشحت رؤساء وأعضاء اللجان.