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القطري ناصر العطية يواصل هيمنته على رالي المغرب ويتوج بالمرحلة الثالثة

منذ 3 ساعات

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الرباط – واصل السائق القطري ناصر العطية هيمنته على رالي المغرب، بعد أن توج الاثنين بالمرحلة الثالثة من السابقة، بعد أن حقق زمنا قدره 6 ساعات و31 دقيقة و43 ثانية.

وتمكن سائق “تويوتا هايلوكس” من التفوق في السباق على بطل العالم مرتين، الإسباني كارلوس ساينز، بفارق 26 ثانية فقط، فيما حل السعودي يزيد الراجحي في المرتبة الثالثة.

وكاد ساينز أن يتصدر هذه المرحلة في الرمق الأخير من السباق، إلا أن صاحب الـ48 عاما كرر ما فعله في المرحلتين السابقيتين، وبرهن لماذا هو المرشح الأبرز لمواصلة بسط هيمنته على هذه المرحلة. (إفي)

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