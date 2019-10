القطري ناصر العطية يواصل هيمنته على رالي المغرب ويتوج بالمرحلة الثالثة

الرباط – واصل السائق القطري ناصر العطية هيمنته على رالي المغرب، بعد أن توج الاثنين بالمرحلة الثالثة من السابقة، بعد أن حقق زمنا قدره 6 ساعات و31 دقيقة و43 ثانية.

وتمكن سائق “تويوتا هايلوكس” من التفوق في السباق على بطل العالم مرتين، الإسباني كارلوس ساينز، بفارق 26 ثانية فقط، فيما حل السعودي يزيد الراجحي في المرتبة الثالثة.

Carlos Sainz wins the third stage of Morocco Rally, but Nasser Al-Attiyah continues to hold the overall lead. https://t.co/AAWPn3LhNw

