القططي: ضبابية بالمشهد الكروي في ظل “كورونا”

عمان – أكد المدير الفني لفريق نادي معان لكرة القدم، عبدالله القططي، أهمية قيام اتحاد كرة القدم بحسم مصير دوري المحترفين في أسرع وقت، في ظل ضبابية المشهد وعدم اتضاح الرؤيا بشأن مصير الموسم الكروي الذي توقف بسبب جائحة كورونا.

واعتبر القططي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد،أن الضبابية في المشهد لا تصب في مصلحة الأندية التي لا تستطيع حسم خطوتها التالية بسبب غياب القرار بشأن إقامة الدوري أو إلغائه.

وكشف القططي عن اتخاذ قرار بإيقاف تدريبات لاعبيه التي كان يشرف عليها عن بعد، بسبب غياب القرار النهائي بشأن مصير الدوري، متمنيا على اتحاد الكرة الإسراع في اتخاذ القرار النهائي، لمساعدة الأندية على تحديد الخطوة التالية.

وأضاف “الأندية تعاني من ضائقة مالية كبيرة، تؤثر على استعداداتها، واستمرارها في العمل دون معرفة مصير الموسم يزيد من أعبائها المالية”.

وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب في الفريق، أكد مدرب معان أنه اتخذ قرارا بالمشاركة في الموسم الكروي باللاعبين المحليين، بعد الاستغناء عن المحترفين المولدافيين اللذين سبق وأن تعاقد معهما النادي بداية الموسم.

وقال: تعاقدنا مطلع الموسم الكروي الحالي مع محترفين اثنين من مولدافيا، حيث شاركا في أول مباراة للفريق في الدوري، قبل أن يتم فسخ عقدهما بالتراضي، بسبب إيقاف المنافسات، وما ترتب عليه من أعباء مالية كبيرة على صناديق الأندية، مشيرا إلى أن نادي معان سيشارك في المنافسات المقبلة باللاعبين المحليين، ودون التعاقد مع أي لاعب أجنبي ترشيدا للنفقات. -(بترا)