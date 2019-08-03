القططي مديرا عاما للنشاط الكروي في نادي معان

عمان – الغد – أعلن نادي معان عن تعاقده مع الكابتن عبدالله القططي حيث تولى مهامه رسمياً اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

ويذكر ان الكابتن القططي رسم استراتيجية فنية لتطوير كرة القدم في نادي معان ضمن خطة طويلة المدى و الإشراف على تنفيذها و تقييمها دورياً و تسعى فيها إدارة نادي معان لتحقيق الأهداف المنشودة و بلوغ طموحات المرحلة المقبلة في دوري المحترفين .

و بدأ العمل من خلال القططي على إعطاء الأولوية لدراسة و طرح خيارات الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول المرحلة المقبلة و وضعها بين يدي اللجنة الإدارية العُليا التي ستتخذ القرار الأنسب ليبدأ تشكيل الفريق ، و إتمام أهم التعاقدات مع بعض اللاعبين.

و يشار أيضاً انه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة من خلال استراتيجية التطوير الموضوعة على تطوير قطاع الناشئين ليكون تدريجياً هو الرافد الرئيسي للفريق الأول و اكتشاف المواهب و صقلها لتصب بالمحصلة في خدمة النادي.