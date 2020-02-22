القططي يعلن عن تشكيل الكادر الفني لنادي معان

عمان – الغد – أعلن عبد الله القططي المدير الفني لمعان، عن الجهاز التدريبي المعاون له، قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين، الشهر المقبل.

وأعلن نادي معان، اليوم السبت، تعيين عامر راتب مدربا مساعدا، وقيس معمر مدربا للياقة البدنية، ومعتز الريشة مدربا لحراس المرمى، فيما تقرر الإبقاء على مؤيد سليم كمدير إداري للفريق.

وعقد القططي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، وتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة، كما استعرض الخطط الفنية التي يسعى من خلالها لرفع جاهزية الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل معان معسكرا تدريبيا مغلقا، قبل انطلاق الدوري، حتى يتمكن الجهاز الفني الجديد من وضع بصمته الفنية على أداء الفريق.