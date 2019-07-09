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“القطّة الشغوفة” تستمتع بسحر “الكرة الإفريقية”

منذ ساعتين

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عمان – الغد – شهدت مباراة منتخب تونس ونظيره منتخب غانا يوم أمس الإثنين، بدور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية، لقطة طريفة بعدما اقتحمت قطّة، أرضية “ستاد الإسماعيلية” ووقفت تتأمل إحدى “العدسات” الموضوعة خلف المرمى.

ولم تكن هذه القطة هي الأولى التي تظهر في ملاعب “العرس الإفريقي” ، حيث التقطت “كاميرا” أحد المصوّرين في “ستاد الإسكندرية” في مواجهة نيجيريا والكاميرون، قطة بدا أنها تستمتع في مشاهدة فنّيات الكرة الإفريقية.

وكان المنتخب التونسي بلغ الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، بفوزه الصعب على غانا بركلات الترجيح (5-4)، بعد تعادلهما الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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