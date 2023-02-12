القمة العالمية للحكومات تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في نسختها التاسعة

تشارك د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ووفد من النماذج القيادية المصرية من خريجي الأكاديمية في النسخة التاسعة من القمة العالمية للحكومات التي تُقام تحت شعار “استشراف مستقبل الحكومات” في الفترة من 13 إلى 15 فبراير بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عددً كبيرً من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

راغب تشارك في “الاجتماع العربي للقيادات الشابة” لمناقشة كيفية تمكين الشباب

تُقام النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام يوم 12 فبراير تحت عنوان “تأملات في حكاية الشباب العربي” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، لتسلط الضوء على موضوعات الهوية واللغة العربية وسمعة الشباب العربي، وتتيح الفرصة لاستعراض عدد من التجارب والممارسات المختلفة ذات الصلة و نماذج شباب عربي تم تمكينه.

تأتي مشاركة د. رشا راغب في هذه النسخة من خلال الجلسة الوزراية “رؤية مشتركة.. هدف مشترك”، والتي تعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والثقافة العرب؛ لمناقشة الرؤية المشتركة التي يطمح لها العالم العربي من خلال الشباب وما يمكن أن تقدمه المؤسسات والوزارات العربية لتمكين الشباب.

وخلال كلمتها وجهت د. رشا راغب الشكر للقائمين على الاجتماع العربي للقيادات الشابة لاستضافتها للمرة الثانية مؤكدةً على أهمية دور التدريب في صقل مهارات الشباب وتمكينهم؛ قائلة “يوجد اتفاق عربي على أهمية تمكين الشباب وإعطائهم الثقة؛ التمكين هو تحدي تخوضه جميع الدول التي تضع الشباب نصب أعينها”، مضيفة “تأتي البداية بالتأهيل الذي نهدف من خلاله إلى بناء الإنسان في كافة المجالات؛ الثقافية، العلمية، الاجتماعية، الرياضية لنخلق قائد فكر مسئول وفاعل على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي”.

ويرافق د. رشا راغب؛ وفد يضم عددًا من النماذج الشابة الناجحة من خريجي برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المؤسسات والجهات المصرية

و قد شاركت د. جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية في عروض “تجارب عربية: شباب قائد” لتستعرض تجربة تمكين الشباب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، كأحد المؤسسات العربية الرائدة في العمل الشبابي.

كما تم عرض أهم المشروعات التي قام بتقديمها وتنفيذها الشباب من خريجي الأكاديمة مثل مجموعة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا بالريف المصري، والمبادرة الوطنية “ابدأ” لتوطين وتطوير الصناعات المصرية وإضافة استثمارات بقطاع الصناعة بما يقارب 200 مليار جنيه مصري، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلـي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة أكبر مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، بهدف خدمة مختلف مجالات التنمية (الخدمية، الصحية، التوعوية، التعليمية، العمرانية، وغيرهم).

“منتدى الإدارة الحكومية” يناقش التحول الرقمي الحكومي في نسخته الثانية

كما تلقت د. رشا راغب دعوةَ من المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من “منتدى الإدارة الحكومية” الذي يُقام تحت عنوان “التحول الرقمي الحكومي”، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير تحت مظلة القمة العالمية للحكومات؛ بهدف مناقشة دور التحول الرقمي في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

المشاركة الثانية بالقمة العالمية للحكومات

وتشارك د. رشا راغب للمرة الثانية في فعاليات القمة العالمية للحكومات، ففي العام الماضي، كانت راغب ضمن متحدثي جلسة “العمل الشبابي العربي: أفضل الممارسات والتجارب والسياسيات” التي أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة الأول؛ لمناقشة أبرز الممارسات الرائدة في العمل الشبابي وصياغة سياسات تمكين الشباب، ومختلف الاستراتيجيات والسياسات والتجارب الريادية في العمل الشبابي العربي.

كما شاركت العام الماضي في منتدى الإدارة الحكومية أيضًا، كمتحدثًا فى جلسة “تقادم المهارات التحدى القادم للحكومات”؛ لمناقشة ضرورة استعداد الحكومات لتطوير وجذب موارد بشرية تتماشى وأدوارها المستقبلية وكيفية صياغة خطط واقعية لتطويرالثروة البشرية والبنية والثقافة التكنولوجية والالكترونية في مؤسساتها ليصبحوا جزءً من التطوير الحتمي الحدوث.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.