القمح على مائدة بحث روسية أوكرانية لتجاوز أزمة غذاء عالمية

عواصم- بدأ الاجتماع الرباعي المتعلق بإيصال شحنات الحبوب الأوكرانية المتوقفة عبر البحر الأسود، في اسطنبول أمس بحضور مسؤولين من الامم المتحدة.

وتضم هذه المحادثات خبراء عسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، بهدف إنشاء ممرات آمنة عبر البحر الأسود.

وتشمل المحادثات سبل إيجاد توافق على استئناف الصادرات الآمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود تزامنا مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بعد أن أدت الأزمة التي بدأت في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الماضي إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للصحفيين أول من أمس نعمل بجد بالفعل لكن نا يزال أمامنا طريق نقطعه. كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة”(تأمين القمح لشعوب العالم).

ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة التي توجد قيد المناقشة تشمل سفنا أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة.

وتقضي الخطة أيضا بأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا تريد ضبط وتفتيش السفن لاستبعاد “تهريب الأسلحة”.

وأضاف أن روسيا على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة “العقبات أمام الصادرات” والتي وضعتها العقوبات الغربية.

وأضاف مصدر الوكالة “هناك عقبات أمام الجانب الروسي فيما يتعلق بتأمين السفن والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والعمليات المصرفية بسبب العقوبات المفروضة”.

وتواصل روسيا تصدير الحبوب منذ بدء العمليات العسكرية، لكن هناك نقصا في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة. كما أن تكلفة الشحن والتأمين زادت بشكل حاد.

وأثارت أوكرانيا، أول من أمس الآمال في زيادة صادرات الحبوب على الرغم من الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفن بدأت في المرور عبر مصب مهم لنهر الدانوب.

وأدت العمليات الروسية والحصار البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات، وبالتالي علقت عشرات السفن، كما علق أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في صوامع بأوديسا.

ويحصد المزارعون في البلدين حاليا محصول القمح الخاص بعام 2022. وعادة ما تكون الفترة بين شهري حزيران (يوليو) وتشرين الثاني (نوفمبر) هي الأكثر ازدحاما بالنسبة للتجار لشحن المحصول الجديد من البلدين.

والمحصول القادم عُرضة للخطر إذ تعاني أوكرانيا حاليا من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات.

في السياق اتهم نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أوكرانيا، أمس بإقدامها على إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع خيرسون. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن ستريموسوف قوله: “حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم. هذا نظام نازي”.

وشوهدت بفلم قصير نشر عبر وسائل الاعلام مروحية وهي تلقي باللهب على محصول قمح في أكثر من موقع.

وأضاف ستريموسوف: “نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب، وهو غير مهتم بالناس العاديين. إنهم يحصلون على رواتبهم، وماذا يفعل الناس العاديون، وسكان أوكرانيا، يظل هذا السؤال مفتوحا”.

وتعد أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح على مستوى العالم، كما أن روسيا تعد مُصدِّرا كبيرا للأسمدة، بينما تعتبر أوكرانيا منتجا مهما لزيت الذرة وزيت دوار الشمس.-(وكالات)