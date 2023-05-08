القمح يرتفع لأعلى مستوى منذ أسبوعين

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات اليوم الاثنين، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أسبوعين.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية، سجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو الأميركية للحاصلات صباح اليوم تغييرا طفيفا لتصل إلى 6.6 دولار لكل بوشيل، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة خلال الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

والبوشيل هو أداة قياس بريطانية أميركية لقياس أحجام السلع الأساسية الجافة.

وفي المقابل، تراجع سعر الذرة 0.2 بالمئة على الرغم من المخاوف المستمرة لتراجع إمدادات الحبوب العالمية، في حين انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 0.1 بالمئة. (بترا)