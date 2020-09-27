القهوة الخضراء قد تنقص وزنك 4 كيلوغرامات

الدوحة- في رسالة إلكترونية، تساءلت إحدى متابعات صحيفة إلدياريو الإسبانية عما إذا كان للقهوة الخضراء تأثير في إنقاص الوزن، ونقدم لك هنا الجواب.

ما القهوة الخضراء؟

قال الكاتب خوردي ساباتي، في تقريره الذي نشرته صحيفة إلدياريو (elDiario) الإسبانية، إنه ينبغي في البداية أن نعرف ما القهوة الخضراء، إنها قهوة من حبوب البن، أو مستخلص البن، من دون تحميص سابق مثل القهوة التي نشربها عادة. وبشكل عام، يتم تحميص البن لأسباب عدة؛ أولا بسبب تركيز الكافيين عندما يتبخر الماء من الحبوب، وثانيا بسبب إزالة حمض الكلوروجينيك (chlorogenic acid) المسؤول عن اللون الأخضر.

وبين الكاتب أن هذا المركب يمكن أن يكون ساما عند تناوله بكميات كبيرة، خاصة إذا كان موجودا في جرعات الكافيين التي نتناولها عادة كل يوم، ومع ذلك، يحتوي هذا المركب على بعض الخصائص المثيرة للاهتمام عند تناوله بكميات محدودة.

ما الخصائص المفترضة التي تميز هذه القهوة؟

أضاف الكاتب من المعروف أن القهوة الخضراء تسبب -بفضل حمض الكلوروجينيك- انخفاضا في نسبة الغلوكوز في الدم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي التي ستضاف إلى تلك التي يسببها الكافيين بالفعل، وإضافة إلى ذلك، توسع القهوة الخضراء الأوعية الدموية، ما يقلل ضغط الدم.

وبناء على هذه الخصائص، فإن من المفترض أن تتمتع القهوة الخضراء -التي يجب استهلاكها بجرعات مناسبة- بقدرة على إنقاص الوزن، فضلا عن دورها في خفض ضغط الدم، لذلك يوصى بها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويعانون من السمنة المفرطة، كما ينصح بها أيضا مرضى السكر وألزهايمر.

ما مدى فعاليتها؟

تصنف قاعدة بيانات مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب المستحضرات الطبيعية بناء على الأدلة العلمية التي تدعم فرضية أو زعما معينا لها. وبناء على هذه المعطيات فإنه لا يوجد دليل كاف لاتخاذ قرار بشأن فعالية القهوة الخضراء، سواء فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم أو علاج السمنة، وفي كلتا الحالتين هناك دراسات أولية محدودة، وذلك وفقا للمعهد الوطني للصحة.

وعلى الرغم من أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن تناول مستخلص القهوة الخضراء يوميا لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعا، يمكن أن يؤدي إلى فقدان ما بين كيلوغرامين و4 كيلوغرامات من الوزن فإن المراجعة أثبتت أن النتائج غير حاسمة. وفي حال ارتفاع ضغط الدم، تشير الأبحاث الأولية والمحدودة التي أجريت في اليابان إلى أن تناول مستخلصات القهوة الخضراء التي تحتوي على كمية تتراوح بين 50 و140 ميلليغراما من أحماض الكلوروجينيك يوميا لمدة تتراوح بين 4 و12 أسبوعا قد يخفض ضغط الدم عند البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف غير المعالج.

كما تساعد أيضا على خفض ضغط الدم الانقباضي ​​بمقدار 5 إلى 10 ميلليمترات زئبقية.

وفي المقابل، ينخفض ضغط الدم الانبساطي ​​بمقدار 3 إلى 7 ميلليمترات زئبقية.

موانع الاستهلاك

يعد استهلاك البن الأخضر آمنا بالنسبة للأفراد الأصحاء وبجرعات محدودة. وفي المقابل، هناك بعض الاستثناءات والموانع، وفي هذا الصدد لا ينصح بتناولها بالنسبة للنساء الحوامل؛ حيث ينتقل كل من الكافيين وحمض الكلوروجينيك إلى الجنين.-(الجزيرة نت)