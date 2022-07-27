القهوة: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحسين إنتاجها؟

يعد شرب القهوة كنظام حياة يومي أمرا أساسيا لنحو ما يقدر بمليار شخص حول العالم.

لكن على الرغم من ذلك فإن ما قد لا يعرفه الكثير من محبي القهوة هو أنهم غالبا ما يشربون قهوة مصنوعة، على الأقل جزئيا، من حبوب البن القادمة من البرازيل.

يقول كريستيانو بورجيس، رئيس أكبر مزارع حبوب القهوة في البلاد والمعروفة باسم إيبانيما كوفي: “حبوب القهوة البرازيلية لها خصائص تتمتع بشعبية كبيرة، فهي معروفة بقوامها الخاص وحلاوتها”.

ويتابع: “لهذه الأسباب بالتحديد تستخدم العديد من خلطات القهوة في العالم قهوتنا البرازيلية كأساس لها”.

وتعد البرازيل أكبر دولة منتجة لحبوب البن في العالم. ويمثل منتوجها أكثر من ثلث جميع الإمدادات العالمية، وعلى وجه التحديد والدقة فإن إمداداتها العالمية بلغت 37 في المئة عام 2020.

وتأتي في المرتبة الثانية فيتنام بنسبة 17 في المئة من الإمدادات.

يجدر الإشارة إلى أن حوالي 70 في المئة من نباتات البن البرازيلية هي من أنواع أرابيكا باهظة الثمن، وتستخدم في تصنيع القهوة الطازجة، أما الـ30 في المئة المتبقية فهي من نوع روبوستا، والتي تستخدم بشكل أساسي لصنع القهوة سريعة الذوبان.

اتمتد أكبر مزارع البن في البرازيل لأميال طويلة

تكمن المشكلة بالنسبة للبرازيل، وإمدادات البن العالمية بشكل عام، في أنه في العام الماضي انخفض المحصول السنوي للبلاد بمقدار الربع تقريبا بسبب الجفاف في المنطقة الرئيسية لزراعة البن، والتي تتمركز في ولايات ميناس غيرايس الجنوبية الشرقية، وساو باولو، وبارانو.

كان لذلك أثر ضار كبير تمثل في الانخفاض العالمي في إمدادات حبوب البن، ومضاعفة أسعار الجملة لاحقا منذ ذلك الوقت من العام الماضي.

وفي محاولة للتخفيف من أي انخفاض محتمل في الإنتاج في المستقبل، يتجه أكبر منتجي البن في البرازيل نحو التكنولوجيا لمساعدتهم على زراعة حبوب القهوة بنجاح والتوصل لأفضل محصول ممكن، من حيث الحجم والجودة.

وتقول إحدى هذه الشركات وهي شركة أوكوياما Okuyama، إنها تستثمر الآن ما لا يقل عن 10 في المئة من إيراداتها في التكنولوجيا. ويقع مقر الشركة في ميناس غيرايس، ولديها مزارع بن تغطي 1100 هكتار (2718 فدانا).

ويستخدم موظفوها تطبيق كمبيوتر يسمى كروبوايز بروتيكتر Cropwise Protector، والذي تصنعه شركة التكنولوجيا الزراعية السويسرية الصينية سينجينتا Syngenta.

يرتبط التطبيق بأجهزة استشعار الأرض وصور الأقمار الصناعية، ويوفر لعمال المزرعة تحليلا مرئيا للمزرعة و النباتات عبر جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول.

يمكنهم بعد ذلك تطبيق أشياء مثل الري بالتنقيط أو مكافحة الآفات بسرعة على منطقة محددة قد تحتاج إليها، بدلا من استخدام تلك الوسائل على حقل كامل أو على المزرعة بأكملها.

الفكرة هي أن هذا النهج من الاستهداف المحدد والمباشر هو أسرع بكثير وأكثر لطفا على البيئة.

يقول برونو هيرويتي، مدير إنتاج حبوب البن في شركة أوكوياما: “هناك تحد جديد كل عام، وهذه التقنيات تساعدنا بشكل كبير في التغلب على تلك العوائق”.

يقول برونو هيرويتي إن التقنيات الحديثة تساعد بشكل كبير في التغلب على تلك التحديات التي تزداد كل عام.

كما يضيف: “لقد استثمرنا أيضا في تقنيات عملية تجفيف القهوة، حيث يمكننا مراقبة درجة الحرارة المطلوبة، والتي يتم تحديدها حسب نوع القهوة التي نجففها”.

وتجفف شركة أوكوياما بعضا من حبوب البن في سخانات أسطوانية بعد الحصاد مباشرة، لمنعها من التلف أثناء تخزينها قبل تحميصها. ويعد تحديد درجة الحرارة والتوقيت الصحيح أمرين ضروريين لتجنب الهدر، سواء من حيث حبوب البن أو الطاقة المستخدمة لتشغيل السخانات.

أما شركة إيبانيما كوفيز Ipanema Coffees، التي تمتلك نحو 4300 هكتار من المزارع في ثلاثة مواقع في ميناس غيرايس، يقول بورجيس إنها اتبعت بشكل كبير مسار التكنولوجيا في السنوات الأخيرة: “لقد وضعنا استثمارات ضخمة في الري شبه الآلي، حيث يقيس النظام عجز المياه والظروف الجوية – ويعطينا توصيات لما ينبغي القيام به في كل منطقة”.

ويضيف أن الاستثمارات تساعد الشركة على الحد من تأثير تغير المناخ: “لدينا مشاكل مناخية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة العالمية..ونظام الري ساعدنا على تحسين إنتاجيتنا … وأصبح بمثابة تأمين مناخي لنا”.

تقول شركة إيبانيما إنها تمتلك أيضا أجهزة تعقب على جميع جراراتها لقياس الإنتاجية، وهي مستخدم آخر لتكنولوجيا كروبوايز بروتكتر Cropwise Protector.

يقول غوستافو ميكالسكي Gustavo Michalski، منسق الزراعة في الشركة: “يساعدنا ذلك في مراقبة الآفات الزراعية، من خلال استخدام الأجهزة اللوحية فقط”.

ويضيف: “إنه يسمح لنا بإدارة المشكلة واتخاذ قرارات أكثر حزما وأكثر استدامة، حيث يمكننا مراقبة المؤشرات التي تعطينا موقع وشدة [مشكلة معينة] في كل منطقة”.

بعد حصاد حبوبها، استخدمت شركة إيبانيما، لعدة سنوات، آلات انتقاء تلقائية، تختار الحبوب الناضجة حصرا، وهي تلك الحبوب ذات اللون الأصفر و الأحمر.

يقول رودريغو فيريرا، المدير الصناعي للشركة: “نضبط الآلة عن طريق برمجة الألوان التي نحتاجها..بمجرد وضع الحبوب في حزام النقل، يتم طرد الحبوب التي ليست من اللون الذي حددناه بواسطة نفاثة هواء”.

تقول فلورا فيانا، مديرة التسويق العالمي للزراعة الرقمية في شركة سينجينتا، إن منتجي البن البرازيليين “لم يعد بإمكانهم زيادة إنتاجيتهم بمجرد شراء المزيد من الأراضي”.

وتضيف: “لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من المناطق المتاحة، يحتاج المنتجون بدلا من ذلك إلى تحسين عملية الإنتاج لحبوب القهوة”.

تقول فلورا فيانا إنه لم يعد من الممكن لمنتجي البن البرازيليين التوسع نظرا لعدم وجود المزيد من الأراضي المناسبة

يضيف بورجيس أنه على الرغم مما سلف ذكره فإن التكنولوجيا تعتمد على وجود موظفين مدربين: “من غير المجدي أن تكون لدينا تقنية رائعة إذا لم يكن لدينا فريق متحمس ومستعد لها”.

ويضيف أن لدى إيبانيما 800 موظف، وغالبا ما يذهبون إلى الكلية لتلقي التدريب المناسب.

لكن هذا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا ليس عاما بالنسبة لمنتجي البن البرازيليين.

وفي حين أن التكنولوجيا قد تم تبنيها بالفعل من قبل اللاعبين الكبار في الصناعة، مثل شركتي إيبانيما وأوكوياما، فإن عددا لا يحصى من المنتجين الصغار الذين ينتجون 66 في المئة من محصول البلاد ما زالوا متخلفين عن الركب.

لكن الأمل يكمن في أن يؤدي طرح شبكات الهاتف المحمول تقنية 5G إلى تحسين اتصالات الإنترنت في المناطق الريفية، مما يجعل تكنولوجيا مثل تطبيق كروبوايز بروتكتر Cropwise Protector أكثر انتشارا وشيوعا.