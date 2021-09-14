القهيوي ينقل رسالة العايد إلى وزير الثقافة العماني

عمان- التقى السفير الأردني لدى سلطنة عمان أمجد القهيوي وزير الثقافة و الرياضة والشباب العماني، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات و منها المجال الثقافي.

وسلم القهيوي خلال اللقاء رسالة من وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية علي العايد، تحمل في مضمونها التعاون الثقافي والفني، وتفعيل البروتوكول الثقافي الموقع بين البلدين الشقيقين.

كما تم بحث مجالات التعاون المشترك من خلال تنظيم فعاليات ثقافية متبادلة كالمهرجانات و الأمسيات الشعرية، مما يخلق زخما ثقافيا و اجتماعيا متبادلا.

وفي ختام اللقاء قدم القهيوي دعوة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد لزيارة الأردن و حضور فعاليات مهرجان جرش الذي سيقام في الثاني و العشرين من الشهر الحالي.