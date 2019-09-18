القوائم النسبية المفتوحة في انتخابات اليوبيل لهذا العام

عمان- الغد – انطلاقا من قيم ونهج معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين بتقديم تجارب علمية وعملية متفردة لطلبة المعهد، نفذت اليوم اولى مراحل التوعية والتثقيف الطلابي حول انتخابات مجلس البرلمان الطلابي لمدرسة اليوبيل من خلال محاضرة توعوية قدمها الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد لطلبة المعهد والفريق الاكاديمي.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الإجراءات والخطوات لتنفيذ الانتخابات الطلابية للعام 2019/2020 في معهد اليوبيل، حيث أكدت الاستاذة وفاء أسعد مديرة شؤون الطلبة ان اعتماد نظام القوائم النسبية المفتوحة يأتي ضمن تعزيز قيم معهد اليوبيل وبرامجه من خلال الانشطة المتنوعة وتساهم في ترسيخ الديمقراطية والتشاركية بين الطلبة عبرمحاكاة النظام الانتخابي الحالي في الأردن وذلك بتشكيل القوائم وتصميم البرامج الانتخابية وادارة الحملات الانتخابية ضمن التعلميات الناظمة وضمن معايير اجراء الانتخابات العادلة والنزيهة والشفافة.

من جانبه اوضح د.عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد، أهمية الشراكة بين معهد اليوبيل المركز في تنفيذ انتخابات مجلس البرلمان الطلابي لهذا العام، انطلاقا من دور التوعية والتثقيف وتدريب الطلبة على مراحل العملية الانتخابية لتعزيز مشاركتهم السياسية، وتوعيتهم بالنظام الانتخابي في المملكة. حيث سيقوم مركز الحياة بتدريب الهيئة الطلابية والمعلمين على آليات الاقتراع والفرز والرقابة وتنفيذ الانتخابات والتي ستتم ضمن المُدَد الزمنية المعلنة للطلبة وفقا لمراحل العملية الانتخابية كاملة.

حيث تضمنت المحاضرة نبذة عن الحياة السياسية في الأردن وتطور العملية الانتخابية وأشكال الأنظمة الانتخابية العالمية وعلاقة الانتخابات بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمت الإضاءة من خلال العرض على النظام الانتخابي الجديد والذي تم اعتماده في المدرسة وهو القائمة النسبية المفتوحة ليقدم تجربة انتخابية بكافة مراحلها قادرة على توعية الطلبة بكافة مراحل العملية الانتخابية التي تتم في انتخابات مجلس النواب الأردني.