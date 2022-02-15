القوات المسلحة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

احتفلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، بمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبمشاركة عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا في تلك التشكيلات والوحدات العسكرية.

وبيّن قادة التشكيلات والوحدات أن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقديراً لهم على الجهود التي بذلوها والإرث العريق الذي قدّمه المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى حتى وصلت القوات المسلحة إلى مستواها المتميز وسمعتها النيّرة عالمياً.

وأكد القادة، خلال الاحتفالات، على الدور الكبير الذي أنجزه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، في حمل رسالة القوات المسلحة في بناء الوطن والدفاع عن ثراه الطهور والذود عن حياضه، والسعي الدؤوب لتقدمه وازدهاره.

واشتملت الاحتفالات على عدد من الفقرات والفعاليات المختلفة، واطلع المتقاعدون العسكريون على الأسلحة والمعدات والأجهزة التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة حديثاً، معربين عن اعتزازاهم بالمستوى المتميز والمعنويات والجاهزية العالية التي يتمتع بها رفاقهم منتسبو القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفالات، عبّر المتقاعدون العسكريون عن سعادتهم وشكرهم العميق وامتنانهم لهذه اللفتة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالة القائد الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بهم، في يوم الوفاء الذي اختاره جلالة القائد الأعلى في الخامس عشر من شباط؛ تقديراً وتكريماً لهم على ما قدموه من تضحيات طيلة فترة خدمتهم. -(بترا)