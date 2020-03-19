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“القوات المسلحة” تحذر من تداول البيانات الشخصية للمصابين بـ”كورونا”

منذ 54 دقيقة

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عمان-الغد- حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من تداول البيانات الشخصية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل انتشار مادة عبر تطبيق الواتساب لقوائم بالحالات المصابة وجنسياتها، بحسب موقع هلا أخبار.

وشددت القيادة العامة على أنها ستفتح تحقيقاً فورياً وستوقع أشد العقوبات وفق أحكام القانون بحق من يثبت قيامه بنشر هذه المادة، وأنها ستعمل على ملاحقة أي شخص يعيد نشر هكذا تفاصيل.

وتؤكد التزام وزارة الصحة بإعلان عدد حالات الإصابة بشكل دوري وشفاف، وإحاطة الرأي العام بظروفهم والوضع الصحي العام لهم، وإحترام الخصوصية الصحية والطبية للمواطنين ولزوار المملكة والحرص على حماية بياناتهم.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن التعامل مع تحدي فيروس كورونا المستجد يتطلب من الكوادر الصحية، ووسائل الإعلام والمواطنين أعلى درجات الالتزام والمسؤولية والجدية.

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