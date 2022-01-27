القوات المسلحة تساند مؤسسات الدولة في التعامل مع الحالة الجوية

ساندت عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي اجتاحت المملكة ليلة أمس، الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال المحافظات والبلديات، لمساعدة المواطنين ضمن مناطق المسؤولية في المملكة لتجاوز الظروف الجوية الطارئة.

وقامت القوات المسلحة في مختلف محافظات المملكة بفتح عدد من الطرق المغلقة وتقديم المساعدة للمواطنين الذين حوصروا داخل مركباتهم بسبب تراكم الثلوج وتأمينهم بالاحتياجات الضرورية ونقلهم إلى منازلهم، إضافةً إلى التعامل مع العديد من انجرافات الأتربة جراء هطول الأمطار من خلال الآليات الهندسية.

كما عملت الخدمات الطبية الملكية ومنذ الساعات الأولى لدخول المنخفض الجوي على رفع جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، لتسهيل وصول المرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وفي سياق متصل، واصلت قوات حرس الحدود واجبها الرئيس في حماية الحدود من خلال عمليات المراقبة وتسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبة الإلكترونية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتوفرة لهذه الغاية، على طول حدود المملكة الأردنية الهاشمية. – بترا