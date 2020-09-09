آخر الأخبارالغد الاردني

القوات المسلحة تستلم عدداً من المختبرات المتنقلة من ألمانيا

منذ 29 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، عدداً من المختبرات المتنقلة ومعدات الفحص لفيروس كورونا والمهداة إلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من الجانب الألماني الصديق، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية والسفير الألماني في الأردن برينهارد كامبمان.

وتأتي هذه المنحة من الجانب الألماني الصديق لتعكس عمق العلاقات الأردنية الألمانية، وتعزز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

حضر حفل التسليم عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والملحق العسكري الألماني.

مقالات ذات صلة

الأمن يحذر من تدني مدى الرؤية في الأزرق (صور)

منذ 12 دقيقة

78 إصابة جديدة بكورونا 77 منها محلية

منذ 40 دقيقة

“التربية”: لجنة تحقيق بحادثة سقوط مروحة سقف في أحد المدارس بلواء ماركا

منذ ساعة واحدة

اتحاد العمال يطالب بإعادة تصنيف القطاعات الأكثر تضررا

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock