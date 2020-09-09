القوات المسلحة تستلم عدداً من المختبرات المتنقلة من ألمانيا

عمان – الغد – تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، عدداً من المختبرات المتنقلة ومعدات الفحص لفيروس كورونا والمهداة إلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من الجانب الألماني الصديق، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية والسفير الألماني في الأردن برينهارد كامبمان.

وتأتي هذه المنحة من الجانب الألماني الصديق لتعكس عمق العلاقات الأردنية الألمانية، وتعزز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

حضر حفل التسليم عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والملحق العسكري الألماني.