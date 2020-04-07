القوات المسلحة تستلم عددا من الآليات العسكرية من قطر – صور

عمان – الغد- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، حفل استلام القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، (8) ناقلات جنود تم اهداؤها من الجانب القطري الشقيق، بحضور سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني واللواء الركن حمد الكبيسي قائد سلاح الحدود الأميري القطري والوفد المرافق.

وتأتي هذه المنحة من دولة قطر الشقيقة لتعكس مدى عمق العلاقات الأردنية القطرية، وتعزز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال اللواء الركن الكبيسي أن هذه المبادرة الكريمة من سمو الأمير تميم بن حمد أل ثاني حفظه الله والتي تمثلت بإهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عدد من الآليات المدرعة تجسد روح التعاون والمحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية أن البلدين الشقيقين تجمعهما علاقات أخوية راسخة ومستوى تعاون متميز، أرست دعائمها القيادتين الحكيمتين لبلدينا، ونؤكد لكم أن القوات المسلحة الأردنية تسعى دوماً إلى تعزيز هذه العلاقات لما فيه الخير للبلدين الشقيقين، وكلنا فخر بما تحققونه من جهود عظيمة على كافة المستويات والتي أصبحت مثالاً يحتذى في الإنجاز والاحتراف.

واطلع رئيس هيئة الاركان المشتركة والوفد الضيف على الاليات واستمعوا إلى إيجاز حول المواصفات الفنية ونوعية الاسلحة المستخدمة فيها، وما توفره من مميزات تعبوية متقدمة وملاءمتها لطبيعة عمل الوحدات.

حضر حفل التسليم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والملحق العسكري القطري.