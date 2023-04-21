القوات المسلحة تشيع جثمان الملازم أول المثنى شقيرات

شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، جثمان الفقيد الملازم/1 المثنى مفلح أحمد شقيرات من مرتبات كتيبة حرس الحدود/7 الملكية بعد الصلاة عليه في مسجد بلال بن رباح إلى مثواه الأخير بمنطقة النجل في الشوبك، بحضور مندوب القيادة العامة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد الركن محمد الزبون.

وأقيمت مراسم عسكرية للفقيد الذي ووري الثرى خلالها إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة النجل/ الشوبك، محمولاً على أكتاف رفاق السلاح.

وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الفقيد، بمشاركة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومسؤولين وشيوخٍ ووجهاء ومواطنين من مختلف محافظات المملكة.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفقيد شقيرات، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.