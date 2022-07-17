القوات المسلحة تعلن حاجتها لاستخدام عدد من الذكور لمهنة خياط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لاستخدام عدد من الذكور بالصبغة المدنية لمهنة “خياط” ولحساب مديرية التزويد اللوجستي/ قيادة مستودعات الملابس والمهمات.

وبحسب الإعلان، تنص شروط التقدم على أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وحاصلا على شهادة خبرة بمهنة الخياطة من أي منشأة، وأن يجتاز الفحص المهني من قبل مديرية التزويد اللوجستي، وأن يكون لائقا طبيا من الناحية الصحية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد على 35 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة.

كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو، والتواجد في تمام الساعة السابعة صباحا، وحسب الأيام المعلنة من خلال البرنامج المخصص لكل محافظة/ لواء، وحسب البرنامج الآتي:

محافظات (الكرك، العقبة، الطفيلة، معان، مأدبا)، يوم الأحد الموافق 24 تموز/ يوليو الحالي.

محافظات (عمان، الزرقاء، البلقاء)، يوم الاثنين 25 تموز الحالي.

محافظات (عجلون، جرش، المفرق، إربد)، يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز الحالي.

وعن الوثائق المطلوبة عند المراجعة، لفت الإعلان الذي اطلع عليه موقع “هلا أخبار” إلى ضرورة إحضار شهادة خبرة مصدقة من المنشأة، وهوية شخصية، دون اصطحاب مرافقين أو أجهزة خلوية إلى مكان المقابلة.

ودعت القيادة في الإعلان إلى التقيد بشروط السلامة العامة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ صاحب الطلب بموعد ومكان المقابلات اللاحقة والفحوصات الطبية وغيرها من متطلبات التجنيد عن طريق رسالة نصية (SMS) على الهاتف الذي تم إدراجه على طلب الالتحاق في المركز العسكري للتجنيد.

وأشار الإعلان إلى أن أي تغيير للمواعيد سيتم الإعلان عنه من خلال التلفزيون والصحف اليومية والإذاعة الأردنية وإذاعة القوات المسلحة الأردنية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (https://www.jaf.mil.jo/).