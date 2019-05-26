القوات المسلحة تنشئ 25 صالة رياضية

عمان- اعلنت مديرية الاتحاد الرياضي العسكري التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، توقيع اتفاقية لإنشاء 25 صالة رياضية في عدة مواقع بالمملكة.

ووقع مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات وشركة دروع القوة للاستثمار ممثلة بمديرها عطالله محمد مرعي في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، اتفاقية لإنشاء 25 صالة رياضية في 25 موقعا مختلفا في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بهدف رفع كفاءة ومستوى اللياقة البدنية عند افراد وضباط القوات المسلحة الاردنية، باستخدام احدث الاساليب والاجهزة المتطورة التي سيتم رفد الصالات الرياضية بها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي، على الاهتمام بالجانب الرياضي والبدني لمنتسبيها، بهدف الوصول لشخصية عسكرية متكاملة قادرة على القيام بعملها على أكمل وجه وبمهنية عالية.-(بترا)