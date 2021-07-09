القوات المسلحة تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجيش البريطاني (صور)

عمان- الغد- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور رئيس أركان الدفاع للجيش البريطاني الجنرال سير نيكولاس كارتر، اليوم الجمعة، مجريات التمرين التعبوي الذي نفذته كتيبة التدخل السريع (81) وكتيبة المظليين الثالثة البريطانية في أحد ميادين التدريب المخصصة.

وأشتمل التمرين على رمايات مدفعية ورماية قناصين ورماية الرشاشات المتوسطة، إضافة إلى الإخلاء الطبي، والقتال في المناطق المبنية حيث أظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام لمختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الصديقين وعلى مختلف المستويات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

ويأتي التمرين الذي حضره الملحق الدفاعي البريطاني في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ضمن البرامج والخطط التدريبية السنوية والتي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.