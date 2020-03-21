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القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل انتشارها بمحافظات المملكة

منذ 50 دقيقة

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عمان- واصلت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية صباح اليوم السبت، انتشارها في مدن ومناطق المملكة، استناداً لأمر الدفاع رقم (2) الصادر عن رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتهدف عملية الانتشار إلى تطبيق أمر الدفاع رقم (2) والقاضي بحظر التنقل للأشخاص وتجولهم في جميع مناطق المملكة اعتباراً من صباح اليوم، وحتى إشعار اخر باستثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء وزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ناشدت في بيان لها أمس الجمعة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية وعدم خرقها، حفاظاً على سلامتهم وللوقاية من انتشار الفيروس، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزيتها لمساعدة المواطنين عند تطبيق حظر التجول.-(بترا)

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