القوات المسلحة: وصول 4 رحلات على متنها 726 مسافرا لغاية الان

عمان- شرعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار بإجراءات استقبال الطلبة الأردنيين العائدين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، لضمان سلامة المسافرين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير امن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير، إن المرحلة الثالثة من خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء تشمل إعادة المسافرين من 16 دولة، وسيعلن عن باقي التفاصيل لاحقاً.

وبين أن المطار استقبل لغاية صباح هذا اليوم أربع رحلات من كازاخستان ورومانيا والباكستان وشيكاغو، نقلت 726 مسافرًا.

وأضاف ان أعداداً من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب غادرت أرض المملكة إلى دولهم، اذ شهدت الأيام الماضية مغادرة 894 مسافرًا إلى بلادهم.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة القادمين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية، وتعقيم وتطهير أمتعتهم الشخصية، لتبدأ عملية توزيعهم على الحافلات المخصصة لنقلهم إلى فنادق الحجر الصحي التي أعدت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، وتم تزويدهم بخطوط أورانج من سلاح اللاسلكي الملكي ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم.

كما عقمت فرق من الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي المطار بعد كل رحلة لضمان استمرار البيئة الآمنة في المطار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.-(بترا)