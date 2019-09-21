القوات المسلحة ونظيرتها الروسية توقعان محضر التعاون العسكري الفني

عمان– وقعت القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الروسية اول امس الخميس في موسكو محضر التعاون العسكري الفني المشترك.

وقال بيان صدر عن القوات المسلحة الأردنية إن المحضر الذي وقعه مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن هلال الخوالدة، وعن الجانب الروسي نائب مدير الدائرة الاتحادية والتعاون الفني اليكسي فرولكين، يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.

وحضر التوقيع الملحق العسكري الأردني في موسكو وعدد من الخبراء العسكريين والفنيين من كلا الجانبين.-(بترا)