القواسمي: أسعار الألبسة والأحذية لن تتأثر بفيروس كورونا

عمان- الغد- أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، استقرار أسعار الألبسة والأحذية للموسم الصيفي عند مستويات منخفضة بنفس أسعار العام الماضي، خاصة المستوردة من الصين.

وأوضح القواسمي في بيان صحافي، أن فيروس كورونا الذي أصاب الصين لن يسبب أي نقص لأي صنف من الألبسة داخل السوق المحلية كون عمليات التعاقد وتدفق الألبسة المستوردة من الصين كانت قبل تفشي الفيروس.

وقال إن البضائع التي تم استيرادها من الصين للموسوم الصيفي والأعياد وصلت الى المملكة وهي الان في مستودعات التجار بكميات تلبي احتياجات السوق المحلية وعند مستويات اسعار مستقرة وبدأت عمليات توزيع البضائع من تاجر الجملة إلى تاجر التجرئه ليتم عرضها بالأسواق نهاية الشهر الحالي.

ودعا القواسمي الى تجنب نشر معلومات وتوقعات بان يكون هناك ارتفاع على أسعار الألبسة خلال موسم الصيف بسبب فيروس كورونا وبخاصة المستوردة من الصين، مؤكدا حرص العاملين في قطاع الالبسة الوقوف الى جانب الوطن مع هذه الازمات من خلال توفير الالبسة والأحذية للمواطنين بأسعار مناسبة.

واوضح ان غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع نقابة تجار الالبسة والأقمشة بعد إصابة الصين بالفيروس تراقب عن كثب الوضع الراهن وإمكانية وجود أسواق بديلة قبل انتهاء فترة الموسم الصيف والتحضير للموسم الشتوي خصوصا وان البضائع الصينية تشكل حوالي ٥٥٪ من اجمالي مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية في حين ان الباقي تستورد من دول مثل تركيا ومصر واروبا ودول الشرق الأقصى.

ودعا القواسمي الحكومة إلى مساعدة التجار من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وقيم التخمين على استيراد الالبسة والاحذية والإسراع في المعاينة لضمان توفير الالبسة بأسعار مناسبة للمواطنين.