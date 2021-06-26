القواسمي: أسعار ملابس عيد الأضحى حول معدلاتها بالموسم الماضي

عمان-الغد- اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، ان اسعار ملابس واحذية عيد الاضحى ستكون حول معدلاتها التي سجلتها خلال الموسم الماضي.

واشار القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان مستلزمات العيد من الألبسة والأحذية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كبيرة، وتم استيرادها قبل الارتفاعات غير المسبوقة التي طالت أجور الشحن البحري العالمية، وبخاصة للبضائع القادمة من الصين.

ولفت الى ان اسعار الملابس والاحذية المتعاقد على استيرادها لموسم الشتاء ستتأثر بارتفاع اجور الشحن البحر، مبينا ان اجور الحاوية من موانئ الصين التي تعتبر المصدر الاول لمستوردات المملكة من الالبسة والاحذية، زادت من الفي دولار الى 12 الف دولار خلال الفترة الحالية.

واشار القواسمي الى ان هذه المعطيات ستلقي باعباء جديدة على تجار القطاع لجهة تصريف البضائع اذا ما ارتفعت اسعارها، وبخاصة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين وشح السيولة واستمرار صعوبات أزمة فيروس كورونا.

وشدد القواسمي على ضرورة السماح للتجار بالاستيراد من السوق السورية الذي يعتبر بديل مناسب للاسواق الاخرى البعيدة لتجاوز عقبة ارتفاع اجور الشحن البحري، بالاضافة للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

يذكر ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية بلغت منذ بداية العام الحالي ما يقارب 75 مليون دينار.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.