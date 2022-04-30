القواسمي: استقرار أسعار الألبسة في السوق المحلية مقارنة بأعوام سابقة

محمود الشرعان- وصل حجم استيراد قطاع الألبسة والأحذية إلى ما يقارب 80 مليون دينار، لغاية نهاية شهر نيسان/ أبريل الحالي، وفق حديث ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

وقال القواسمي لـ”الغد”، إن هناك زيادة في الحركة الشرائية بالأسواق، خاصة في المولات والمحال الكبيرة، وتحديدًا بالعاصمة عمّان وبعض المحافظات.

وأضاف أن الحركة زادت بعد صرف رواتب قطاعي الخاص والعام، وتأجيل أقساط البنوك للشهر الحالي.

وأكد القواسمي استقرار أسعار بضائع القطاع في السوق المحلية، حول معدلاتها الاعتيادية مقارنة بأعوام سابقة، بسبب المنافسة، رغم ارتفاع أجور الشحن العالمي، وتكاليف المواد الخام.

وبين أن قوة الحركة الشرائية جزئية لكن لم تصل إلى حد الانتعاش، متوقعا زيادتها خلال الـ48 ساعة المقبلة.