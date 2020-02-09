القواسمي: القطاع التجاري قادر على تلبية احتياجات الأردن من الألبسة والأحذية

عمان- الغد- اكد ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي قدرة القطاع التجاري على تغطية احتياجات السوق المحلية من مختلف اصناف وموديلات الالبسة والاحذية وفي جميع الاوقات.

وقال القواسمي في بيان صحافي اليوم إن التجار لا يعتمدون على مصدر واحد في عمليات استيراد الالبسة والاحذية بل هنالك تنوع بالمصادر من عدة مناشئ، مؤكدا وجود بدائل متعددة للصنف الواحد وباسعار تناسب دخول المواطنين.

وبين القواسمي أن فيروس كورونا الذي انتشر في الصين لن يؤثر على نقص اي اصناف من الالبسة داخل السوق المحلية كون عمليات التعاقد وتدفق البضائع الى المملكة كانت قبل انشار هذا الفيروس عدا عن وجود مصادر اخر للاستيراد من دول عدة اهمها بنغلادش والهند ومصر وتركيا ودول أوروبية وأميركا.

وبين القواسمي أن التجار بدأوا بالتحضير للموسم الصيفي دون نقص بأي كميات حيث يتوقع ان تصل البضائع خلال النصف الثاني من الشهر الحالي ويتم عرضها داخل المحال والمراكز التجارية خلال شهر اذار المقبل.

وقال القواسمي إن القطاع التجار يعول بشكل كبير على الموسم الصيفي الذي يتخلله موسم الاعياد لتنشيط الحركة التجارية وتعويض حالة الركود التي شهدها الاسواق خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن يكون حجم الاستيراد للموسم الصيفي من الالبسة والاحذية بنفس قيمة استيراد العام الماضي والتي وصلت الى ١٢٠مليون دينار للمجمل القطاع من البسة وأحذية وأقمشة.

وقال القواسمي إن القطاع التجاري مازال بإنتظار أية خطوة إيجابية من قبل الحكومة واطلاق حزم تحفيزية على غرار القطاعات الاخرى من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية ووضع آلية في عقود الإيجارات.

وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بين أصحاب المحال الالبسة تصب لصالح المواطنين بدليل التنزيلات التي يتم الإعلان عنها والتي تصل إلى 50 %، لافتا الى وجود تحديات تواجه محال الالبسة ولا تحقق العدالة لهم تتمثل بالبيع الإلكتروني غير المنظم الذي من خلاله الترويج لبيع الالبسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.