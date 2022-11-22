القواسمي: نسعى لتشكيل مجلس شراكة مع سيدات الأعمال في غرفة تجارة عمان

أكد رئيس كتلة (العطاء) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، أهمية تعزيز دور سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي الوطني واتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأضاف القواسمي، أن كتلة (العطاء) ستعمل على على تأسيس مجلس شراكة في غرفة تجارة عمّان مع سيدات الأعمال بما ينعكس إيجابا على القطاع التجاري وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار القواسمي في بيان صحفي، إلى أن سيدات الأعمال سيُمَثلن في اللقاءات الخارجية والمحلية وسَيُعهد إليهم بأدوار رئيسية بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان.

وأكد أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والتجارة سيعزز النمو ويدعم الاقتصاد بخيرات وكفاءات كبيرة.

وقال إن سيدات الأعمال سيشاركن في الدورات التدريبية والندوات.

وأكد القواسمي أن سيدات الأعمال يشكلن قوة اقتصادية مهمة، مما يوجب دعم وتعزيز دورهن ورفدهم بالخبرات والدورات التدريبية وتشبيكهم مع علاقات الغرفة.

وكتلة العطاء الّتي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان أخذت على عاتقها تذليل العقبات والعمل على جذب الاستثمارات والمساهمة في حلّ مشكلتي الفقر والبطالة والتشارك مع الحكومة لمنفعة الاقتصاد الوطنيّ وازدهار التجارة.

وترى كتلة العطاء في نفسها أنّها مظلّة للتجّار، وأنّ غرفة تجارة عمّان ستكون بيت التجّار الآمن، ويجب أن تأخذ دورها الحقيقيّ في الدفاع عن قضايا التجّار، وأن تسخّر علاقاتها وقدراتها لتستطيع تقديم العطاء بلا حدود للتجّار وبوصلتها الوحيدة هي مصلحة القطاع التجاريّ والاقتصاد الوطنيّ.

وتقدّم كتلة العطاء برنامج عمل مبنيّ على محاور رئيسيّة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتضم كتلة (العطاء) التي يرأسها أسعد القواسمي كل من ماهر يوسف، ياسر أبو شيخة، الدكتور عاطف حسّونة، هشام الحديد، تيسير الخضري، ماهر الطويل، أحمد علّوش، عودة الرمحي