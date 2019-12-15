القواسمي يدعو للحوار مع القطاعات الاقتصادية قبل إصدار تشريع “حبس المدين”

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الى ضرورة الحوار مع القطاعات الاقتصادية بخصوص اصدار تشريع يقضي بحبس المدين لما له من تبعات على الاقتصاد الوطني والاجتماعي بين البائع والمشتري والعرض والطلب والتخارج بين الاطراف التي تحتاج الى توثيق العلاقة في سند او شيك.

واشار الى انه من الصعب اصدار اي قرارات دون فترة طويلة من الوقت تناسب الاطراف في انهاء التعامل والتخارج بين اي طرفين واعطاء مهلة لاصحاب المعاملة القائمة بين طرفين في تحديد الية التعامل حسب المعطيات الجديدة وما لها من اثار سلبية او ايجابية على المجتمع ككل

ولفت الى ضرورة النظر الى حماية الحقوق وعدم اعطاء شرعية في عدم التزام المدين في التعامل الذي يحفظ الحقوق في القانون والدستور وحماية المجتمع من اية تصرفات فردية من وراء عدم الإلتزام بما يترتب عليه من التزامات مالية للغير.

وشدد على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد وجدولة الديون من خلال تسويتها مع المدينين.