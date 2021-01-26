القواسمي يستبعد استفادة قطاع الألبسة والأحذية من عودة المدارس

عمان-الغد- استبعد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، ان يكون لعودة الطلبة الى مدارسهم أي تأثير على نشاط قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة وبخاصة لجهة شراء الزي المدرسي والاحذية والحقائب.

وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان القطاع يرحب كثيرا بعودة الحياة الى مدارس المملكة، “لكن ذلك لن ينعكس على الحركة التجارية لدى محال بيع الالبسة والاحذية والاقمشة التي كانت تنتظر موسم العودة الى المدارس لتعويض بعض خسائرها”.

واشار الى ان مبيعات القطاع تأثرت بشكل واضح من توقف التعليم الوجاهي بالمدارس منذ بداية الفصل الاول وبخاصة ان غالبية المحال المنتشرة بعموم اسواق المملكة، وفرت معظم التجهيزات التي تخص الطلبة من الزي المدرسي والاحذية والحقائب والمستلزمات الاخرى.

وبين القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة خسر منذ بدء جائحة فيروس كورونا كل مواسم التسوق والشراء بفعل الاغلاق وفترات الحظر، وتحمل خسائر مالية عالية جراء تراجع القدرة الشرائية لدي المواطنين وتكدس البضائع وانحسار المبيعات وكلف التشغيل واجور العاملين والمصاريف والالتزمات الأخرى.

واشار الى ان منشآت ومحال القطاع ملتزمة باجراءات السلامة والصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وتطبيقها على ارض الواقع وبخاصة التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير مواد التعقيم وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في الشركات والمحال.

وجدد مطالبته بمنح قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة بعض الحوافز وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الاعباء الضريبية والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والتوصل لصيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص الايجارات عن فترات التعطل والتوقف عن العمل تحفظ مصالح الطرفين.

وذكر القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية والاقمشة تراجعت العام الماضي بنسبة 18 بالمئة، منخفضة الى 195 مليون دينار مقابل 232 مليون دينار خلال عام 2019.

وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية والاقمشة من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.