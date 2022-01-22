القواسمي يطالب بالابقاء على القوائم الاسترشادية لمستوردات الألبسة

طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، بالابقاء على القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك.

واكد القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الغاء القوائم يعاكس قرار مجلس الوزراء المتعلق بأعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة بينها الألبسة.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للالبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالاضافة لأصناف السجاد المستورد.

واشارت الدائرة الى ان هذه القوائم التي يتم الاستناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في اعداد واصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الاسصعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من اداء الرسوم ولو بشكل جزئي.

واكدت وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون اصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي الى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.

وقال القواسمي ان سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته اخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، مؤكدا ان ذلك سيجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات “المخمن الجمركي”.

واضاف ان المستوردين والتجار كانوا يعتمدون على القائمة الاسترشادية في تحديد الاسعار وتعجيل عمليات التخليص على البضائع المستوردة كون السعر يكون واضحا وتقريبي.

وشدد على ضرورة الابقاء على القوائم الاسترشادية التي تتعامل بموجبها دائرة الجمارك منذ سنوات، حتى ينعكس خفض الرسوم الجمركية على المستهلكين والاستفادة من ايجابيات القرار في تنشيط الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.