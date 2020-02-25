القوة البحرية والزوارق الملكية تتفقد سلامة المياه الإقليمية

عمان- تفقدت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، سلامة المياه الإقليمية ورفع العوائق الملاحية في البحر التي جرفتها سيول الخير إلى مدينة العقبة.

وتم التعامل مع الظروف الجوية السائدة في المنطقة من خلال تفقد جميع زوارق النزهة والصيد، والتأكيد على ضرورة ربط الزوارق بشكل جيد في مثل هذه الظروف الجوية، وقامت القوة البحرية بالتعميم على زوار مدينة العقبة وقاطنيها بأخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من البحر.

يشار إلى أن القوة البحرية تنفذ خططها المستقلة للحد من تأثير الأحوال الجوية الطارئة في موسم الخير, من أجل سلامة المواطنين وزوار مدينة العقبة.