القوة النفسية.. كيف تطور ذاتك وتدربها على البوح بالمشاعر؟

ليما علي عبد

عمان- ليست القوة النفسية بأن تكبت مشاعرك أو لا تشعر بحزن وألم نفسي، بل هي أن تطور نفسك وتدربها على الاعتراف بما تشعر به وتعاني منه، وتتعامل مع ذلك تعاملا سليما، وهذا بحسب موقع www.verywellmind.com الذي ذكر أن القوة النفسية تنقسم إلى الأجزاء الثلاثة الآتية: