“القوى” يؤجل اجتماع الهيئة العامة ويشارك في بطولة آسيا للناشئين

مصطفى بالو

عمان – أجل اتحاد ألعاب القوى اجتماع الهيئة العامة إلى أواخر شهر كانون الاول (ديسمبر) الحالي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الذي عقد مؤخرا، والمخصص لإقرارالتقريرين الإداري والمالي عن العام المنصرم، بحسب ما أفاد به أمين سر اتحاد اللعبة إبراهيم أبوصبة، الذي أشار أن النظام يؤكد على ضرورة إقامة اجتماع هيئة عامة قبل مرور عامين على انتخابه، وكذلك على إقامة الاجتماع بعد اسبوعين عن الاجتماع الأول الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني، مما يرجح عقد الاجتماع قبل انتهاء سنتين على اسنتخاب المجلس وقبل حلول العام المقبل.

وأضاف:” يحاول اتحاد ألعاب القوى ترتيب أجندة نشاطاته بما يتناسب مع الأجندة العربية والآسيوية والدولية، والتي يلعب دورا هاما في تحديد مواعيد اقامة بطولاتنا، وبرمجتها وفق مشاركاتنا للعام المقبل، والمرهون بالأصل بالوضع الوبائي، حيث اتضحت إلى حد كبير الأجندة الآسيوية، ومنها بطولة الناشئين والناشئات بالكويت خلال الفترة 1-3 آذار (مارس) المقبل، والمتوقع مشاركة منتخباتنا المرتبط فيما اعتمد الاتحاد الآسيوي للعبة أغلب بطولاته في دول شرق آسيا، والتي تشهد انتشار مخيف لفيروس كورونا، وهو ما يجلعنا نقف عن تقييم الوضع الوبائي قبل اعلان المشاركة رسميا والمرتبط بموافقة اللجنة الأولمبية، في الوقت الذي يتطلع فيه اتحاد غرب آسيا إلى اقامة بطولة للرجال والسيدات في عمان خلال شهر آيار (مايو) المقبل، لذا نجد ان الصورة ضبابية وتتحكم فيها إلى حد كبير الحالة الوبائية المحلية والعربية والقارية والدولية”.

وتابع:” وما يتضح في أجندة نشاطاتنا، إقامة العديد من البطولات المحلية سواء على مستوى مسابقات ألعاب القوى أو اختراق الضاحية، والتي تحتل مساحة كبيرة من مواعيد خطة اتحاد اللعبة، خاصة وأنه تعذر اقامة جميع البطولات المحلية في العام الحالي بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه أندية اللعبة تدريباتها لمختلف فئات اللعبة، وتتحول حالية من الإعداد العام إلى الإعداد الخاص، للمشاركة في اختبارات يقيمها اتحاد اللعبة، لتسمية منتخاباته الوطنية لجميع الفئات والمسابقات، أولها منتخب الناشئين والناشئات المشارك في بطولة آسيا بالكويت خلال شهر آذار (مارس) المقبل”.

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