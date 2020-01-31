“القوى” يبحث عن الموهوبين ويتطلع إلى استضافة مثالية لـ”ألترامارثون العالم” في آذار المقبل

مصطفى بالو

عمان – يبحث اتحاد العاب القوى عن الموهوبين في مختلف أنحاء المملكة، وحدد التاسع والعشرين من شباط (فبراير) الحالي، موعدا لاختبار المواهب ضمن الفئة العمرية 12- 15 سنة، عند الساعة العاشرة على مضمار ستاد عمان الدولي، في باكورة نشاطات اتحاد اللعبة للموسم الرياضي الجديد.

وبحسب عضو الاتحاد رئيس لجنة الموهبين اللاعبة المخضرمة مها حرزالله، قالت: “وضع اتحاد القوى من خلال هذه اللجنة خطوات عريضة، لاكتشاف المواهب من مختلف انحاء المملكة، مؤكدين أن هناك العديد من المواهب على مستوى الجنسين، تعج بهم المدن والقرى ومحافظات الوطن، والتي تشكل نقطة تحول جديدة في مسار وإنجازات اللعبة”.

وأضافت: “ولعل المتابع لألعاب القوى المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة، يجد العديد من أسماء الأبطال الواعدين، تقدمت بسرعة الريح إلى منصات التتويج باسم المنتخبات الوطنية، وقادت اللعبة إلى إنجازات نوعية على المستوى العربي والقاري والدولي، والتي يعود فيها الفضل إلى الأندية والمدربين الوطنيين، على اكتشافاتها وتقديمها إلى صفوف منتخبات الوطن، ومن بعدها تكفل اتحاد ألعاب القوى برئاسة سعد حياصات، بتوفير أجواء الرعاية والاستعداد وفق خطط ممنهجة ومعسكرات في الدول العربية والأجنبية، لذا نطمح في اختبارات الموهوبين إلى اكتشاف أسماء جديدة من الاناث والذكور، لمواصلة مسيرة البناء على أرض صلبة لمستقبل اللعبة”.

هدوء يسبق العاصفة

“الهدوء الذي يسبق العاصفة”، ذلك الذي يغلف اتحاد ألعاب القوى، وهو يرتب أوراقه لاعتماد خطة الموسم 2020، والذي يضع نصب عينه أول المهام في انجاز التحصيرات لاستضافة بطولة العالم لمسافة 50كم، والذي يقام ايضا في واحة آيلة بمدينة العقبة في آذار (مارس) المقبل، متطلعا إلى تجاوز النجاح اللافت في البروفة التحضيرية لاستضافة الحدث العالمي، عندما استضاف سباق آسيا أوقيانوسيا لمسافة 100م، من النواحي التنظيمية والفنية، وزينة بالإنجاز التاريخي بتحقيق الفريق الأردني الميدالية الفضية التاريخية لاول مرة في هذا السباق العالمي، حين نجح خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، عوني الرجبي ومحمد العمري، عبور خط النهاية بنجاح، فتقلدوا الفضة، بزمن مجموعة 31:14:21 (26) نقطة، توزع الزمن بين محمد مبارك 8:23:03، عوني الرجبي 11:25:39، وخالد الشيخ:11:25:40.

أرناؤوط تتميز

حصدت العداءة بتول أرناؤوط على جائزة التميز للرياضيين 2019 من مؤسسة التنمية الرياضية العالمية، إثر تميزها في مختلف الرياضات، فضلا عن علاقتها بمضمار ألعاب القوى والجري لمسافات طويلة، كما لديها إنجازاتها في رياضات الدراجات والتايكواندو، ومثلت في وقت سابق المنتخب الوطني للسكواش، فضلا عن نشاطها الإنساني والمجتمعي، ودعمها العديد من الرياضيين في المناطق الأقل حظا، لتشاركهم في صياغة قصص النجاح في مختلف الألعاب الرياضية، من خلال مشاركتها في مبادرات BOOST، منذ العام 2014 وتعتبر ارناؤوط صديقة للعديد من الرياضيين على مستوى الجنسين، وتقدم خدماتها الطوعية في مضمار ألعاب القوى.