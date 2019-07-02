“القوى” يتحدث عن استضافة بطولة العالم للألتراماراثون

مصطفى بالو

عمان – يعقد رئيس اتحاد ألعاب القوى سعد حياصات، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، بأحد فنادق العاصمة، يتحدث فيه عدد من المعنيين باستضافة الأردن لبطولة ألتراماراثون العالم “آسيا وأقيانوسيا 100 كم”، المقررة خلال شهر كانون الأول (نوفمبر) المقبل في العقبة.

ويأتي المؤتمر الصحفي تأكيدا على قبول الاتحاد الدولي للالتراماراثون للملف المقدم من اتحاد ألعاب القوى، بعد توفير كافة شروط الاستضافة، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الدولي للالتراماراثون نديم خان إلى العقبة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

واتضحت علامات الرضى لدى “الدولي”، من كلمات رئيسه خان خلال مؤتمر صحفي سابق، وتحدث في زيارته عن الأماكن المنوي استضافة الحدث فيها في عمان والعقبة، حين أكد خان أن التجهيزات الأردنية فاقت التوقعات، مشيدا برغبة اتحاد العاب القوى باستضافة الحدث منذ العام 2017.

حياصات: خطوة عالمية

من جانبه أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى المحامي سعد حياصات، أن استضافة أحد أهم سباقات الاتحاد الدولي للألتراماراثون “آسيا وأقيانوسيا 100كم”، يعتبر تقدم اللعبة خطوة نحو الطموح العالمي، مترجما النظرة النوعية التي تنشده اللجنة الاولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين-عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية- للرياضة الأردنية، مشيرا إلى أهمية استضافة الأحداث الكبرى التي تساهم بترويج السياحة الأردنية رياضيا إلى مختلف دول العالم.

وأضاف حياصات:” نفتخر بقبول الملف الذي تقدم به اتحاد اللعبة لاستضافة الحدث، من قبل الاتحاد الدولي للألتراماراثون، والذي يؤكد استيفاءه لكافة شروط الاستضافة الذي لا يمنحه “الدولي” جزافا، ويثمن جهود جميع الزملاء الذين شاركوا في صياغته، وتوفير ادواته على أرض الواقع في الأماكن التي زارها رئيس الاتحاد الدولي في المغطس والعقبة، ووقع اختيار المكان على واحة آيلة.

بطولة الشباب والشابات

تتجه النية لدى اللجنة الفنية في اتحاد العاب القوى، إلى تأجيل إقامة بطولة الشباب والشابات، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك وفق التوجه العام لدى مدربي المنتخبات الوطنية للعبة، وكذلك لمدربي ألعاب القوى، خاصة بعد أن اعتذر اتحاد اللعبة مؤخرا عن عدم المشاركة في البطولة العربية لهذه الفئة في تونس، حيث عقد اجتماع فني ضم اللجنة الفنية والمدربين، واتخذ فيه هذا القرار بهدف مواصلة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في لبنان الشهر المقبل.