“القوى” يستعد لإنجاز اتفاقية بطولة العالم ويناقش استضافة بطولة غرب آسيا

مصطفى بالو

عمان – ينتظر اتحاد ألعاب القوى، مصادقة اللجنة الأولمبية على خطته المالية والتشغيلية لتنفيذ أجندة نشاطاته للموسم الرياضي 2020، والتي أنجزها الأسبوع الماضي بكافة تفاصيلها المحلية والخارجية، والتي توقف فيها عند احتمالية إلغاء بطولتي العالم وآسيا، والمقرر اقامتهما بالصين في نيسان (ابريل) وأيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب مداهمة وباء “كورونا” مكان الاستضافة حاليا.

بطولة العالم لمسافة 50 كم

ينظر اتحاد ألعاب القوى بثقة إلى استضافة بطولة العالم للألتراماراثون-مسافة 50 كم”، متابعا خطواته العالمية بعد أن حقق النجاح الكبير في أولى خطواته، عندما استضاف سباق “آسيا اوقيانوسيا لمسافة 100كم”، في واحة آيلة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حقق فيها شرط الاتحاد الدولي بتحقيق إحدى ميداليات البطولة، وهو ما تحقق عندما توج المنتخب الوطني بالميدالية الفضية التاريخية في هذه السباقات النوعية، ليقفز إلى الخطوة العالمية التالية، بالفوز بثقة الاتحاد الدولي للألتراماراثون برئاسة نديم خان، لإستضافة بطولة العالم لمسافة 50 كم في ذات المكان خلال شهر آذار (المقبل).

ويبحث الاتحاد عن موافقة ومصادقة اللجنة الأولمبية على خطة نشاطاته للموسم 2020، ومنها ضمنها اعتماد استضافة اتحاد اللعبة للبطولة العالمية بالعقبة، ليحدد موعدا لقدوم رئيس اتحاد ألعاب القوى الدولي للألتراماراثون خان، يتم من خلاله توقيع اتفاقية إستضافة البطولة من اتحاد اللعبة بمباركة الاتحاد الدولي رسميا، ليعطي الضوء الأخضر بالانطلاق نحو العديد من الشركات الراعية والداعمة، منطلقا من شراكة استراتيجية مع سلطة اقليم العقبة الإقتصادية شركة واحة آيلة في العقبة، خاصة مع بدء العد التنازلي لاستضافة الحدث العالمي.

على صعيد متصل، يواصل الفريق الأردني بقيادة المدرب واللاعب خالد الشيخ، وزملائه خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، عوني الرجبي ومحمد العمري، الاستعداد والتدريبات المكثفة لخوض غمار منافسات بطولة العالم لمسافة 50 كم، مزدانيين بالميدالية الفضية التاريخية، ووقوفهم بالمركز الثاني في سباقا آسيا اوقيانوسيا لمسافة 100كم بالعقبة، بزمن مجموعه 31:14:21 ، توزع الزمن بين محمد مبارك 8:23:03، عوني الرجبي 11:25:39، وخالد الشيخ:11:25:40.

استضافة “غرب آسيا”

يظهر ملف استضافة اتحاد العاب القوى لبطولة غرب آسيا، من أهم الملفات المطروحة على طاولة نقاش مجلس الإدارة خلال جلسته منتصف الاسبوع المقبل، والتي يتقدم لاستضافتها بعد اعتذار العراق عند عدم اسستضفاتها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، حيث جرت اتصالات مكثفة بين اتحاد اللعبة من خلال عضو مجلس الإدارة وعضو الاتحاد القاري رفيق حمودة، لإستضافة البطولة في عمان، منطلقا من النجاح الكبير الذي حققه اتحاد اللعبة عندما استضاف العديد من البطولات العربية والقارية والعالمية، وومنها استضافة اتحاد اللعبة لبطولة غرب آسيا لبطولة الرجال والسيدات، في العام الفائت، والتي حقق فيها إنجازا غير مسبوق بفوزه بكأس المجموع العام، وتقلد لاعبيه ولاعباته بـ37 ميدالية ملونة.