“القوى” يعود بالرضا من قطر ويؤكد “شراسة” التنافس في “غرب آسيا”

مصطفى بالو

عمان – وصف رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى رئيس الوفد د. وليد رحاحلة، مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات بـ”الجيدة”، مشيرا إلى الرضا عن الحصيلة الأردنية البالغة 3 ميداليات برونزية مقارنة مع المشاركة الواسعة لجميع دول غرب آسيا، بأقوى اللاعبين واللاعبات.

وشدد رحاحلة على أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، إلا عنصر المفاجأة كان حاضرا في جميع مسابقات البطولة القارية، على حد تعبيره.

وفاز بالبرونزيات كل من عبود جودة في مسابقة 10000م/ مشي بزمن 50.54.86 د، ومصعب المومني في رمي القرص بمسافة 52.44م، ورنا بني بكار في رمي الرمح وحققت مسافة 32.31م.

وقال رحاحلة في معرض رده على استفسارات “الغد”: “المفاجأة تلخصت بعدد المشاركين الذي وصل إلى 320 لاعبا ولاعبة، وجاهزية المنتخبات العربية بأفضل اللاعبين واللاعبات، فمثلا شارك بطل العالم للقفز بالزانة معتز برشم ضمن منتخب بلاده، وكذلك أغلب المنتخبات العربية وخصوصا الخليجية شاركوا بالمجنسين، بسبب اقتراب منافسات الدوري الماسي في 5 آيار (مايو) الحالي، لذا اعتبرت المنتخبات العربية هذه البطولة بروفة تحضيرية تنافسية للمحفل العالمي”.

وأضاف: “اصطدمنا ايضا بالتجنيس خصوصا في منتخبي قطر والبحرين، بمعنى المشاركة باللاعبين واللاعبات المحترفين، لذا وجد لاعبونا ولاعباتنا منافسة قوية في أغلب المسابقات، وإن كنا نمني النفس ونتوقع غلة وفيرة من الميداليات الملونة، إلا أن أبطال وبطلات المنتخب الوطني اجتهدوا بحسب إمكانياتهم، ونجحوا في رفع علم الوطن 3 مرات على منصات التتويج القارية، وأشكر اتحاد غرب آسيا عموما، والاتحاد القطري على التنظيم المميز، وهذا ليس غريبا على القطريين المعروفين بالامكانات والبنية التحتية المميزة”.

من جانبه، قال المدرب الوطني عماد الغفري، مدرب اللاعب عبود جودة: “ما حققه البطل الشاب جودة ابن 20 ربيعا، إنجاز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وذلك لعودته للتو من الإصابة، والتحاقه بالتدريبات متأخرا ضمن خطة مختصرة راعت ظروف صيامه في شهر رمضان المبارك، ولمقارعته أبطال الخبرة المخضرمين، لا سيما صاحب المركز الثاني العداء القطري، الذي أشاد في مقابلة تلفزيونية بقدرات “جودة” ووصفه الأفضل فنيا من المشاركين في سباق 10000م/ مشي، واجتهد جودة ووقف بالمركز الثالث بزمن قدره 50.54.86 د متقلدا البرونز، علما بأنه توج بالميدالية الذهبية في البطولة ذاتها التي أقيمت في عمان العام 2019، وهو ابن 16 ربيعا”.

وزاد الغفري: “نعتبر برونزية قطر حافزا ودافعا قويا للبطل جودة، في خطة إعداده التي نواصلها حاليا في عمان، استعدادا للاستحقاقات المقبلة للمنتخبات الوطنية، خصوصا البطولة العربية تحت 23 سنة، والتي ستقام في تونس الشهر الحالي، بانتظار الموافقة الرسمية من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة، والتي نتوقع أن يحقق فيها عبود جودة إنجازا جديدا لألعاب القوى والرياضة الأردنية”.

وفي السياق ذاته، قال المدرب الوطني مصطفى العفيف، مدرب رنا بني بكار: “تفاجأنا بقوة المنافسات وعدد المشاركات في كل سباق، والجهوزية الفنية مقارنة بظروف إعداد وتجهيز لاعبينا ولاعباتنا، وشكل التجنيس علامة فارقة لبعض المنتخبات الخليجية، لكن رنا بني بكار اجتهدت، وإن حلت بالمركز الرابع في دفع الجلة محققة مسافة 11.04م، وبفارق بسيط قدره 35سم عن صاحبة الميدالية البرونزية الكويتية شيخة الصقهان التي حققت 11.39م، وثابرت حتى تقلدت البرونزية في مسابقة رمي الرمح وحققت 32.31م”.

على صعيد متصل، علق المدرب الوطني حسين فضي، مدرب اللاعب بلال ذياب، على نتيجته في مسابقة 200م، قائلا: “اجتهد بلال وتجاوز تصفيات السباق بتكنيك وسرعة مثاليتين، ووقف في نصف النهائي وحسن رقمه الشخصي حين حقق زمنا قدره 21.88ث، مسجلا رقما شخصيا جديدا متجاوزا رقمه السابق وقدره 21.94 ث، وعاد وحسنه في نهائي المسابقة مسجلا 21.84ث، إلا انه اصطدم بقوة المنافسين ومنهم المجنسون والمحترفون في سباقه، لكني اعتبر ما حققه إنجازا بالنسبة لي واللاعب، سنبني عليه المزيد استعدادا للاستحقاقات المقبلة”.