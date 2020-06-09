“القوى” يعيد توزيع مناصب إدارية والمدربون تواقون للعودة إلى المضمار

مصطفى بالو

عمان – قال رئيس اتحاد ألعاب القوى المحامي حياصات، أن اتحاد ألعاب القوى أعاد توزيع بعض المناصب الإدارية في مجلس إدارة الاتحاد، حين كلف عضو مجلس الإدارة رزان مقبل بمنصب أمين الصندوق، وعضو الهيئة العامة للاتحاد أيمن الفاعوري، بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية والناطق الإعلامي تبعا لخبرته السابقة في هذا المجال، حيث يهدف اتحاد اللعبة إلى تبادل الخبرات بين أعضاء مجلس الإدارة”.

حياصات: القادم أفضل

وعند سؤاله حول الطريقة التي ينظر فيها اتحاد ألعاب القوى، إلى قرار عودة النشاط الرياضي، وآثار ذلك على أركان اللعبة، أجاب حياصات: “بالتأكيد هو قرار حكومي أثلج صدورنا بعد فترة من القلق والخوف على سلامة الوطن والمواطنين، وإغلاق المناطق والحظر الشامل والحظر الجزئي، وإيقاف النشاطات الرياضية، لذا مررنا في نفق مظلم، كانت فترة صعبة على الجميع، وألقت بآثارها السلبية على جميع القطاعات، وانقلبت الأمور رأسا على عقب بما يشبه الحلم، والتزمنا الحجر المنزلي تنفيذا للإجراءات الحكومية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا الوباء العالمي الخبيث”.

وتابع: “بصراحة العودة مشروطة بتوفير إجراءات السلامة، وما يغلفنا من ترقب يومي للوضع الوبائي، لذا عدنا في اجواء محبطة، لكن العودة إلى الحياة العامة والرياضية، وإن كانت شبه طبيعية، كمن يستقبل شروق الشمس بعد ظلام دامس، في الوقت الذي كنا نتواصل مع أركان اللعبة من أندية ومدربين ولاعبين وحكام كل في مكانه في الفترة الماضية، وشددنا على ضرورة بقاء اللاعبين واللاعبات في أجواء اللعبة، ولو من خلال التدريبات الفردية، ورويدا رويدا مع تخفيف ساعات الحظر، انتقلنا الى مرحلة التدريبات في مجموعات، مراعين شروط السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، وتولى كل مدرب على صعيد الأندية أو المنتخبات، العودة التدريجية النفسية والفنية باللاعبين، وكم أثلج صدورنا قرار عودة التدريبات في أروقة مدينة الحسين للشباب، وكذلك مختلف المدن الرياضية في مختلف المحافظات، ولمسنا مدى اشتياق المدربين واللاعبين للعودة الى المضمار، وميدان سباقات اختراق الضاحية، ونتوقع أن تعود تدريبات الأندية والمنتخبات على مضمار ستاد عمان الدولي الأسبوع المقبل، وإن كانت بعض المدن الرياضية استقبلت تدريبات المنتخبات الوطنية على المضمار”.

الهنداوي: تحملنا الصعب

من جانبه أكد مدرب المنتخب الوطني خالد الهنداوي أن الأردنيين عامة، والرياضيين خاصة تحملوا الصعب خلال الفترة الماضية من تفشي فيروس كورونا، مشددا أن سلامة الوطن والمواطنين أهم الأولويات، وأشار إلى أن تعب الجميع وتوترهم سيزول، مبينا أن حالة من الفرح عمت أوساط رياضة ألعاب القوى والرياضة الأردنية مع قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي، وهو قرار بحد ذاته رفع مؤشر الحالة المعنوية للرياضيين الى حد كبير.

وأضاف: “من لا يشكر الله، لا يشكر الناس، وللأمانة يستحق رئيس الاتحاد سعد حياصات الإشادة على جهوده اليومية لتحفيز المدربين واللاعبين، ورفع المعنويات والتشديد على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته في حماية الوطن من الوضع الوبائي، والتزامهم بالإجراءات الحكومية الوقائية من “كوفيد-19″، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي والمالي والتواصل مع جميع أركان اللعبة في جميع المحافظات، وهو ما زاد من روح “العائلة” لدى أسرة ألعاب القوى، التي عمدت على إبقاء اللاعبين في “الفورمة”، وتنقلنا من تدريبات فردية عن بعد، إلى زيارات ميدانية في أماكن تواجد اللاعبين واللاعبات في قراهم ومدنهم، لتنفيذ البرامج التدريبية، ثم الانتقال إلى التدريبات في مجموعات بحسب المنطقة السكنية في الملاعب وأروقة المدن الرياضية، وعدنا بشوق إلى مضمار ملعب مدينة الحسن من يومين، حيث نمضي في خططنا التدريبية”.

وزاد: “أشرف على تدريب نخبة من أبطال وبطلات المنتخب الوطني، لا سيما امر الجوهر “800 م” المتأهل إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وجلال التميمي بطل العرب وغرب آسيا في رمي الرمح، وسند الحسن صاحب برونزية الضاحية العربية والمسافات الطويلة والموانع، والموهبة الناشئة التي لديها الكثير وتوجه بوصلتها نحو اولمبياد الناشئين 2020 في مسابقة 200م، وذلك بطلة القفز بالعصا ديانا الخصاونة والبطل محمد البطاينة، وصحيح لمسنا انخفاضا بالمستوى العام في فترة التوقف، لكن نمضي على طريق التعافي بهمة واصرار، نحو إنجازات جديدة للعبة على المستوى العربي والقاري والبحث عن طريق بطولات العالم والاولمبياد”.

الغفري: تواقون للمضمار

على صعيد متصل، بين مدرب المنتخب الوطني ونادي عمان عماد الغفري أن قرار عودة النشاط الرياضي وفتح النوادي المنشآت الرياضية، جاء بمثابة عودة الروح للألعاب الرياضية عموما وألعاب القوى خصوصا، مضيفا:” إن فترة الحظر والتزام المدربين واللاعبين بيوتهم رغم أهمية ذلك كإجراء وقائي ضد “كورونا”، والالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية، كانت بمثابة الهزة لأركان رياضة ألعاب القوى، حيث كنا للتو شرعنا في معسكر تدريبي، وتجهيز الواعد عبود جودة صاحب الذهبية القارية، و6 أرقام قياسية محلية، للمشاركة في بطولة العالم للشباب، إلا أن الأمور تغيرت بين ليلة وضحاها، ومضينا بالإصرار والأمل على طريق العودة، وتحولت التدريبات من الفردية، إلى المجموعات، والآن نمضي باتجاه المضمار، باحثين عن بصيص أمل للعبة في المرحلة المقبلة”.

وأردف قائلا: “أتولى تدريب مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات، عبود جودة بطل رياضة المشي، حسن الدعجة “300 م موانع”، دانا عربيات في مسابقة السباعي، وتجاوزنا صعوبات المرحلة المقبلة من التدريبات في ساحات اسفلتية، تزيد من احتماليات اصابة اللاعبين اللاعبات (المفاصل، الغضاريف وتصلب الشرايين)، وتؤثر سلبا على استفادة وتطور اللاعب، إلى الغابة الرياضية والتي واجهنا فيها أيضا صعوبة تنفيذ تكنيك أغلب المسابقات، لكننا نتعافى حاليا كما الوطن، ونملك الكثير من التفاؤل مع العودة التدريبات على مضمار ستاد عمان الدولي، وما يهمنا هو توفير العديد من البطولات المحلية الاحتكاكية.