القيسي: سيجري العمل على إنشاء متحف بقلعة الشوبك

قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال رعايته انطلاق ورشة “الصيانة والحفاظ وادارة التراث الثقافي لموقع قلعة الشوبك الأثرية”، إن مثل هذه الورش والمشاريع ستساهم في تعزيز التنمية المستدامة لمنطقة الشوبك وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية بالمنطقة من خلال اشراكهم في النشاطات التي سيتم تنفيذها.

ولفت الوزير القيسي، خلال إطلاق الورشة في مقر دائرة الآثار العامة، امس الخميس، بحضور المستشار هشام العبادي، ومدير المشروع من جامعة فلورنسا البروفيسور ميشيل نوتشيوتي، الى العلاقات التاريخية الراسخة والمتجذرة بين الأردن وإيطاليا، مثمناً التعاون المشترك والجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية ممثلة بالوكالة الايطالية للانماء في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في الأردن.

وأكد الوزير القيسي، اهتمام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالقطاع السياحي والمواقع الأثرية بشكل عام ومنطقة الشوبك بشكل خاص، مبيناً أن جلالته دعا خلال زيارته للمنطقة في عام 2020، الى زيادة الاهتمام بالواقع السياحي بالشوبك وتسليط الضوء عليها من خلال استفادة ابناء المجتمعات المحلية من المعالم السياحية المنتشرة في المنطقة واشراكهم في عملية التنمية السياحية.

وبين الوزير القيسي، أنه سيجري العمل على إنشاء متحف بالقلعة ليكون نقطة جذب سياحي ويساهم في إطالة مدة زيارة السائح للموقع والمنطقة، حيث سينعكس هذا المتحف ايجاباً على تنمية القطاع السياحي ودعم الإقتصاد بالشوبك، وتمكين المجتمعات المحلية بالمنطقة.

واشار الوزير القيسي، الى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في موقع قلعة الشوبك ومحيطها، وضمان الحفاظ والإدارة السليمة للموقع، وتأهيل المعالم الاثرية داخل القلعة وتأمينها والحفاظ عليها وتصميم المسارات السياحية داخلها بشكل علمي ومدروس.

من جهته، قال السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيززوتي، إن هذه الورشة التي تأتي ضمن مشروع برنامج دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي لما بعد جائحة كورونا في المنطقة المحمية لقلعة الشوبك الممول من الوكالة الإيطالية للإنماء، جاءت تتويجاً للتعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين الإيطالية والأردنية، مؤكداً ضرورة إدماج السكان المحليين في مثل هذه المشاريع لتعميم الاستفادة الإقتصادية.

واضاف ” يتميز الأردن بالحضارات المتعددة والمواقع الأثرية والسياحية الفريدة، وعلينا جميعاً الاهتمام بالحضارة والثقافة والسياحة وأن تكون على رأس أولوياتنا”، مؤكداً استمرار الدعم لمثل هذه المشاريع.

وأكد أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، أهمية هذه الورشة والمشروع، للمنطقة وسكانها، مبيناً أن هذا المشروع الاول من نوعه والذي سيجري العمل من خلاله على المحافظة على موقع القلعة وتأهيله، إضافة الى تطوير منتج سياحي جاذب للزوار ويكون أداة تنمية بالمنطقة من خلال استحداث مركز لسياحة المغامرة والإستشكاف والتحدي، وإعادة الترميم لبعض البيوت القديمة.

بدوره، قال مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، إن هذه الورشة والدورات التدريبية اللاحقة ستكون احد النتائج المتوقعة للمشروع، الذي يهدف الى بناء قدرات عدد من المتدربين وتعزيز مهاراتهم في مجال الآثار والحفاظ والصيانة والترميم من مختلف التخصصات في مجال الآثار والهندسة بما يضمن ادارة الموقع بشكل جيد والحفاظ عليه من خلال دائرة الاثار العامة.

واضاف ” مع نهاية هذا المشروع سيكون هناك عدد جيد من المتدربين الذين اكتسبوا المهارات الفنية المطلوبة التي تساعد في الحفاظ على استدامة القلعة وتاهيلها بشكل يتناسب والمعايير الدولية في الحفاظ”.

وبين الدكتور بلعاوي، أنه من مخرجات هذه الورشة والمشروع بشكل عام، زيادة اعداد الزوار والافواج السياحية للموقع وتنميته، ورفع القدرة الاستيعابية لجميع المرافق الأثرية والسياحية، بالاضافة الى اعادة تأهيل المعالم الأثرية في القلعة، مؤكداً أن النتيجة الاهم من هذا المشروع الحصول على موقع مستدام وسليم يوفر جميع ظروف الأمان والسلامة للزائر.

وأشاد مدير الوكالة الايطالية للانماء في الأردن إميليو كابازينو، بالتعاون والعلاقات المهنية الوثيقة التي تجمع الوكالة مع وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، لافتا الى سعي الوكالة للمساعدة في وضع استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع الثقافي والأثري بالمملكة.