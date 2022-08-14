القيسي يحصل على فرصة الثأر واستعادة حزامه من الكندي أرنيت

أيمن أبو حجلة- حصل المقاتل علي القيسي على مراده؛ حيث سيواجه الكندي جيسي أرنيت، في نزال على حزام وزن الريشة الخاص بمنظمة “UAE Warriors – محاربو الإمارات”، ضمن نزالات بطولة UAE Warriors 33.

وسيكون النزال بمثابة الحدث الرئيسي للعرض الذي سيقام في صالة “الاتحاد أرينا” بأبو ظبي، يوم السابع عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكان أرنيت قد انتزع حزام وزن الريشة من القيسي، ضمن عرض UAE Warriors 30، بعدما قرر حكم النزال إيقافه وإعلان المقاتل الكندي فائزا، بعد تعرض القيسي لجرع عميق في منطقة الحاجب.

ويبلغ رصيد انتصارات أرنيت بمسيرته الاحترافية، 20 انتصارا مقابل 8 هزائم، وهو الذي خاص 4 نزالات في منظمة “محاربو الإمارات”، فاز في 3 منها وخسر واحدة فقط أمام المقاتل المعروف راي بورج في عرض UAE Warriors 20. وقد فاز المقاتل الكندي في نزاليه اللذين خاضهما حتى الآن هذا العام.

قرار إيقاف النزال السابق، لم يعجب القيسي الذي بدا مستاء وراغبا في إكمال النزال رغم الإصابة، وهو الذي أبدى استياءه من القرار عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، قائلا: “الحمد لله على كل حال دائماً وأبدًا، صحيح أنني لم أكسب النزال بسبب قرار الحكم الخاطئ، لكن الحمد لله ربنا عوضني بمحبة الناس، من قلبي شكرًا لكل شخص، أحبكم وأفخر فيكم”.

وقبل هذه الخسارة، فاز القيسي بأربعة نزالات متتالية، منذ انفصاله عن منظمة UFC العريقة في العام 2020، وحصل على ثلاثة ألقاب في وزن الريشة في الفترة ذاتها، وهي حزام “محاربو الإمارات”، وحزام المنظمة ذاتها للمنطقة العربية، وحزام منظمة تايتان الأميركية.

“المقاتل الملكي” القيسي، خاض آخر نزال له قبل الخسارة أمام أرنيت، في آذار (مارس) الماضي، عندما فاز بإجماع القضاة (49-46 و49-46 و49-46)، على منافسه المصري أحمد فارس، ليفوز بحزام وزن الريشة الخاص بالمنطقة العربية، في عرض UAE Warriors 29.

وبخسارته الأخيرة، ارتفع رصيد هزائم القيسي إلى 6 هزائم مقابل 12 انتصارا في مسيرته الاحترافية.

وكان مقررا أن يخوض القيسي نزالا أمام المقاتل محمد نعيموف من طاجيكستان، في الحدث الرئيسي لعرض “تايتان 74” يوم الثامن عشر من شباط (فبراير) الماضي في الولايات المتحدة، قبل أن يتم إلغاء النزال للإصابة.

ونال القيسي لقب وزن الريشة في منظمة “تايتان”، أوائل آب (أغسطس) العام الماضي، بعد تخطي الأميركي أندرو ويتني بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و49-46)، في الحدث الرئيسي لعرض “تايتان 71” الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، تمكن القيسي من تخطي الكوري الجنوبي دوم جيوم لي، في عرض UAE Warriors 24 بإجماع القضاة، ليحصل على حزام وزن الريشة في المنظمة الإماراتية.

ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.