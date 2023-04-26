القيسي يشيد بجهود الفريق المنظم لفعاليات رمضانيات 2023

أشاد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، بجهود فريق العمل القائم والمنظم لفعاليات وأنشطة رمضانيات 2023 في المحافظات كافة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، فريق العمل الذي يضم كوادر من عدة وزارات، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي.

وأكد القيسي، أن الفعاليات لاقت إقبالاً وحضوراً كبيراً من المواطنين في مواقع الفعاليات بجميع المحافظات، وأنها رسمت أجواء من البهجة والسرور على المواطنين.

وأشار إلى أن الفعاليات والأنشطة التي استمرت أيضاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسهمت في تعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، وإبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب الشابة، مؤكدة أنها كانت على مستوى عال من التنظيم.

وأشاد القيسي، بالتعاون المثمر والمتابعة الحثيثة من قبل القائمين والمنظمين من الجهات كافة ووزارات، الشباب، والاتصال الحكومي، والسياحة والآثار، والداخلية، والثقافة، وأمانة عمان الكبرى، مثمناً جهود الأجهزة الأمنية المشاركة بتنظيم الفعاليات.

بدوره، أشار رئيس فريق العمل القائم على الفعاليات المستشار هشام العبادي، إلى متابعة الوزير الحثيثة واهتمامه المستمر لإنجاح الفعاليات، قائلاً إنه بعد نجاح هذه التجربة سيجري إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية في المواقع السياحية. (بترا)