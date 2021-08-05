القيسي ينتظر قتالا على حزام “الريشة” في منظمة “تايتان”

أيمن أبو حجلة

عمان – يستعد المقاتل الأردني علي القيسي، لخوض واحدة من أهم معاركه داخل القفص، عندما يخوض نزالا مرتقبا (فجر يوم غد السبت بتوقيت الأردن)، أمام الأميركي جايكوب كيلبورن، على حزام وزن الريشة في منظمة “تايتان – Titan” لفنون القتال المختلطة (MMA)، وذلك في الحدث الرئيسي لبطولة “تايتان 71” التي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

النزال يأتي بعد أقل من شهرين، على عودة القيسي لدرب الانتصارات، عندما تغلب في التاسع عشر من حزيران (يونيو) الماضي، على الأوزبكي فوركاتبيك يوكوبوف، ضمن منافسات بطولة “مقاتلو الإمارات 20” التابعة لمنطقة “مقاتلو

أبو ظبي – Abu Dhabi Warriors”.

وتوجه القيسي الملقب بـ”المقاتل الملكي”، إلى الولايات المتحدة، قبل أسابيع عدة، من أجل مواصلة استعداده للنزال هناك، حيث يتطلع لتحقيق الفوز بهدف العودة إلى منطقة “UFC” العالمية التي خاض فيها نزالين سابقين تعرض خلالهما للخسارة.

ويعتبر القيسي (30 عاما) من المقاتلين المعروفين في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن تحوله من الكونغ فو إلى فنون القتال المختلطة لم يكن سلسا على الإطلاق.

حقق القيسي نجاحا لافتا في الكونغ فو، حيث فاز ببطولة العالم للكونغ فو العام 2016، ونال لقب بطولة الشرق الأوسط في اللعبة ذاتها العام 2014، علما بأنه حاصل على الحزام البنفسجي في الجوجيتسو تحت إشراف المدرب الوطني المعروف سامي الجمل.

وعند انتقاله لممارسة فنون القتال المختلطة، تلقى القيسي المقاتل في فئة وزن الديك، خسارتين في مستهل مشواره الاحترافي في منظمة “ديزرت فورس” والذي انطلق العام 2015، لكنه أصر على الاستمرار، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية على القطري علي النعيمي بإجماع القضاة، والمولدافي ألكسندر بيريف بالضربة الفنية القاضية، والجزائري عبد القادر صوان باستسلام الأخير.

وبعدما انحلت منظمة “ديزرت فورس”، خاض القيسي نزالا في بطولة “كونلون فايت” خسره بقرار القضاة أمام الصيني يينا باو، ثم تحول للمشاركة في منافسات منظمة “فينيكس” فحقق انتصارين على اللبناني فيليب مسعود والكاميروني جواري سديا باستسلام الاثنين.

وانضم القيسي بعد ذلك إلى منظمة “برايف”، فتخطى الهندي نيلسون بايس باستسلام الأخير، قبل أن يفوز العام الماضي على كل من اللبناني جورج باردويل بإجماع القضاة، والفلبيني جيريمي باكتيو بالطريقة ذاتها.

تألق القيسي في “برايف”، فتح له طريقا فريدا، أدخله سجلات التاريخ، كأول مقاتل أردني ينضم لمنظمة “UFC”، حيث خاض معها نزالين حتى الآن.

النزال الأول أقيم في آب (أغسطس) العام الماضي، أمام المكسيكي إروين ريفيرا، وقدم خلاله القيسي أداء مميزا، بيد أنه خسر بقرار منقسم من القضاة، رغم أنه تفوق من حيث العدد الإجمالي للضربات (لكمات وركلات) وكذلك عدد الضربات المؤثرة (44 مقابل 36).

أما النزال الثاني، فكان أمام الأميركي توني كيلي في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وحينها خسر القيسي بإجماع القضاة، في نزال بدا متكافئا في الجولة الأولى تحديدا قبل أن ينخفض مردود “المقاتل” الملكي” في الجولتين الثانية والثالثة.

وقبل أيام، انتقد القيسي الذي يملك في رصيده الاحترافي 8 انتصارات مقابل 5 هزائم، خلال مقطع فيديو له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عدم استثمار الشركات الوطنية لمشاركات الرياضيين الأردنيين في البطولات العالمية، بعدما عرض عليه رجل أعمال اميركي بطريق الصدفة، رعايته في النزال المرتقب، عندما شاهد القيسي وهو يتدرب.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينافس فيها مقاتل أردني لحساب منظمة أميركية، حيث تمكن عبدالكريم السلوادي، من تحقيق فوز مهم على منافسه الأميركي جاك سيباستيان بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من الجولة الأولى، في نزال بالوزن الخفيف ضمن عرض LFA 103، أقيم في آذار (مارس) الماضي، علما بأن منظمة LFA اختصار لـ(Legacy Fighting Alliance – تحالف القتال التراثي)، وانطلقت عروضها فعليا في العام 2017، كامتداد لعروض منظمة LFC المنحلة.

يذكر أن رياضة فنون القتال المختلطة على مستوى الأردن، على موعد مع حديث مهم آخر في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يخوض مقاتل وزن الوسط هاشم أرخاغا، نزالا أمام الأميركي أي جي دوبسون، ضمن “سلسلة المنافسين – Contender Series” والتي يحصل المقاتلون الفائزون فيها، على عقد للقتال في “UFC”، كما أن السلوادي مرشح قوي للقتال في الموسم الخامس من هذه السلسلة بعد فوزه الأخير في منظمة LFC.