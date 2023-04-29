القيصر للآداب والفنون يعلن نتائج مسابقة كتابة المقالة الأدبية

احمد التميمي

إربد- ضمن رؤية ورسالة اتحاد القيصر للآداب والفنون والتي يترجمها عبر تطبيق ما جاء في خطتهِ السنوية في دعم الشباب والمواهب الصاعدة، أقامَ اتحاد القيصر مسابقتهُ الدولية الثالثة خلال شهر رمضان والذي ابتدأ بمسابقة القصة القصيرة ثم مسابقة الخاطرة الأدبية لينتهي بمسابقة المقالة الأدبية والتي يترأسها ويديرها رئيس الاتحاد الأديب رائد العمري بمساعدة الكاتبة الشابة ياسمين أبو حلاوة.

وتم تحديد موضوع المقالة “أوجه الخير”، ثمّ تمَّ استقبال المشاركات والتي جاءت بمشاركة الكُتَّاب من إحدى عشرةَ دولة عربية هي :” الأردن، فلسطين، سورية، العراق، مصر، الجزائر، المغرب، اليمن، تونس، ليبيا، السودان”.

وقد تمَّ تشكيل لجنة التحكيم من المختصينَ في اللغة والكتابة الإبداعية من كل من: الروائي والناقد السوري محمد فتحي المقداد، أستاذة اللغة العربية الأردنية آلاء خنفر، الكاتب الأردني حسن أبو قطيش، الكاتبة السورية دعاء المسالمة، والأديب رائد العمري رئيسا للجنة التحكيم.

وتم إرسال المشاركات مجهولة الهوية للأساتذة المحكمين وتم رصد علاماتهم متفرقة ثم تم جمعها ليصارَ إلى النتائج النهائية والتي أعلنها رئيس المسابقة عبر البث المباشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت على النحو الآتي :

المركز الأول الكاتبة آية نائل عويسات /فلسطين بدرجة 90 %

المركز الثاني الكاتبة سارة المدني /المغرب بدرجة 87 %

المركز الثالث الكاتب أحمد جار الله /العراق بدرجة 86 %

المركز الرابع الكاتبة فاتن حسين /سورية بدرجة 85 %

المركز الخامس لكل من الكاتبة مريم أبو العباس /مصر، والكاتبة غطاس أسماء محمد / الجزائر بدرجة 84 %

المركز السادس لكل من الكاتبة وردة يحيى ظاظا، والكاتب محمود فرحان عليوي/سورية بدرجة 83 %

المركز السابع لكل من : الكاتبة عواطف عليلة/تونس، والكاتبة آيات عدنان صلاح /الأردن، والكاتبة بوليفة هبة الرحمن /الجزائر بدرجة 82 %

وصرحَ الأديب رائد العمري بأنَّ المنافسة في المراكز الأولى شديدة وكانت لجنة التحكيم تتوخى الدقة والحذر في نتائجها لأنَّ الموضوع موحد للجميع ولذلك تتداخل المعاني والفكر عند الجميع إلا أنَّ ما يميزها بين بعضها البعض الالتزام ببناء المقالة الأدبية شكلا ومضمونا وسلامة اللغة وقوة العبارة وقوامة الأسلوب لدى الكاتب، مع ملاحظتنا إلى أنَّ البعضَ من الكتابِ قد انحرفت نصوصهم نحوَ الخاطرة أو القصة مما أخرجهم عن فن كتابة المقالة الأدبية لذلك تم الاعتذار عن قبول العديد من المشاركات لعدم التزامها بفن المقالة الأدبية واستبعادها.

وأما عن المقبولين للتصفيات النهائية والذين دخلوا في المنافسة للمراكز الأولى إضافة للفائزين فهم:

صفاء أبو اللبن من الأردن، ومن مصر :محمد أحمد السيد، هيثم محمد، إسلام مجدي، ومن العراق: شاكر عبد موسى، ومن ليبيا عبد السلام بن إبراهيم، ومن اليمن: نجم المصرفي، بهيج هزاع، ومن السودان سناء محمد، ومن المغرب: نيشان زهير، عبد المجيد بطالي، ليلى شكور، ومن تونس: أماني المبروك، ومن سورية :وردة يحيى ظاظا، نوار خويص، سوزان اللبابيدي، نصرة إبراهيم، ومن الجزائر: عادل قاسم، شهد درويش، أحمد بن الكنتي، فاسي سلمى، ريتاج أترجة دين، شيبان وصال.

وفي تصريح للكاتبة الفائزة بالمركز الأول آية عويسات من فلسطين قالت: إنني فخورة بمشاركتي في مسابقة القيصر الدولية حول فن المقالة الأدبية، والتي حفزتني بأن أكتبَ في هذا الفن الأدبي في موضوع مهم “أوجه الخير” ولما لاتحاد القيصر من سمعة طيبة في تنظيم وإدارة مثل هذه المسابقات والأنشطة الشبابية بكل نزاهة وموضوعية، وفخورة بفوزي بالمركز الأول ضمن منافسات دولية لتبقى راية بلادي فلسطين خفاقة.

عضو لجنة التحكيم الأديب والناقد السوري محمد فتحي المقداد قال: كم يعجبني مدى الحماس عند الأديب رائد العمري الذي يخلص للثقافة والمثقفين، وأنا متابع لأنشطة الاتحاد الهادفة وخاصة نزوحه نحو فئة الشباب، ولم أتوان عن قبول عضويتي في لجنة تحكيم هذه المسابقة لإيماني بالفعل الثقافي الهادف وخاصة فتح باب المشاركة للجميع دون محسوبيات والتحكيم عبر الأسس المنطقية بكل نزاهة وجدية.