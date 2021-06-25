القيمة السوقية لـشركة مايكروسوفت تتجاوز حاجز 2 تريليون دولار

عمان- ارتفعت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت مع ختام تعاملات الخميس لتُغلق عند مستويات 69ر266 دولار، لتُصبح القيمة السوقية للشركة فوق 2 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

ويأتي ذلك الصعود بعد أن أعلنت مايكروسوفت عن نظام التشغيل ويندوز 11، وهو أول إصدار جديد لها من نظام التشغيل منذ أكثر من 6 أعوام بعد نظام تشغيل ويندوز 10، وفق ما أوردت شبكة (سي ان بي سي) اليوم الجمعة .

وتضاعفت قيمة مايكروسوفت في غضون عامين، مدعومة بالطلب على منتجات الشركة والتي أبقت المؤسسات تعمل أثناء فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ومنذ قدوم سانتا ناديلا في 2014 كرئيس تنفيذي للشركة، ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 600 %.