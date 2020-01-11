الكأس السوبر الإسبانية: أبرز ما قالوا عشية النهائي

جدة – في ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمرين الصحافيين لفريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، عشية لقائهما في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم في مدينة جدة السعودية:

رأى مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان انه بات مدربا “أفضل من ذي قبل أشعر بأنني أتقدم” في ولايته الثانية على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي، بعد فترة أولى شهدت تتويجه بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2016، 2017، و2018).

وعاد زيدان الى مقعد التدريب في منتصف الموسم الماضي.

وتابع “نتعلم في كل موقف أنا أنصت كثيرا لأن الأشخاص المحيطين بي جديرون فعلا بالاهتمام، ما يساهم في تطوري كمدرب وكشخص، ولطالما كان ذلك هدفا بالنسبة إلي”.

وردا على سؤال عن العوامل التي ساهمت في تطور أداء الفريق، أجاب زيدان “العمل، كل اليوم، مترافقا مع الصبر الفريق لم يتغير كثيرا، لكن أنا بلى”، متابعا “لدي فريق جيد جدا بقي على حاله بنسبة 80 بالمئة”.

وأضاف “كل ما نريد القيام به هو إعادة إسعاد المشجعين، ونعمل لذلك”، مشيرا الى ان ريال أتى الى السعودية “من أجل ذلك، نحن تحضرنا لذلك. هذه هي قواعد النادي: هذا نادٍ كبير، ولاعبوه يعيشون من أجل خوض مباريات كهذه. هذه (المباراة النهائية) مهمة لأن ثمة كأس على المحك. في مواجهتنا سيكون فريق قوي جدا كما أبدا، يدافع ويهاجم بشكل جيد”.

ورأى الفرنسي ان فريقه “يدرك طبيعة المباراة التي سيكون عليه خوضها”.

شدد مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني على أنه لا يخشى شيئا ما إن يرى أن لاعبيه في حال جيدة.

وتابع “لديهم الكثير من الأمل، يريدون التحسن. البارحة (الجمعة) أعاد خمسة منهم حضور المباراة (الفوز على برشلونة 3-2 في نصف النهائي)، وهذا يمنحني الكثير من الأمل والقوة. طاقتي هي لاعبيَّ. عندما أرى ان لاعبي هم في حال جيدة، أنا لا أخشى شيئا”.

ورأى سيميوني ان الفريق عزز صفوفه بلاعبين “شبان نرى أنهم يريدون التحسن، وهذا يوفر قدرا كبيرا من الأمل”، معتبرا ان مواجهة خصم مثل الغريم المدريدي ريال “يساعدنا ويجعلنا أفضل”.

ورأى الأرجنتيني الذي يمضي عامه التاسع على رأس الجهاز الفني لأتلتيكو، ان تلك التجربة جعلت منه مدربا أفضل.

وأوضح “نصبح أفضل مع مرور الأعوام. كل هذه التجارب المتراكمة، اذا ما استخلصنا منها العبر، تجعل منا أفضل في حياتنا. أعتقد انني تطورت كثيرا في الحياة كما في كرة القدم، وأعتقد ان الأمرين مترابطان”. – (أ ف ب)