الكأس السوبر الإسبانية: سجل الفائزين منذ العام 2000

جدة – في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم منذ العام 2000، عشية المباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في جدة:

– 2018: برشلونة

– 2017: ريال مدريد

– 2016: برشلونة

– 2015: أتلتيك بلباو

– 2014: أتلتيكو مدريد

– 2013: برشلونة

– 2012: ريال مدريد

– 2011: برشلونة

– 2010: برشلونة

– 2009: برشلونة

– 2008: ريال مدريد

– 2007: اشبيلية

– 2006: برشلونة

– 2005: برشلونة

– 2004: ريال سرقسطة

– 2003: ريال مدريد

– 2002: ديبورتيفو لا كورونيا

– 2001: ريال مدريد

2000: ديبورتيفو لا كورونيا – (أ ف ب)