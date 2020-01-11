الكأس السوبر الإسبانية: سجل الفائزين منذ العام 2000

جدة – في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم منذ العام 2000، عشية المباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في جدة:
– 2018: برشلونة
– 2017: ريال مدريد
– 2016: برشلونة
– 2015: أتلتيك بلباو
– 2014: أتلتيكو مدريد
– 2013: برشلونة
– 2012: ريال مدريد
– 2011: برشلونة
– 2010: برشلونة
– 2009: برشلونة
– 2008: ريال مدريد
– 2007: اشبيلية
– 2006: برشلونة
– 2005: برشلونة
– 2004: ريال سرقسطة
– 2003: ريال مدريد
– 2002: ديبورتيفو لا كورونيا
– 2001: ريال مدريد
2000: ديبورتيفو لا كورونيا – (أ ف ب)