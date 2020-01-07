الكأس السوبر الإسبانية: منافسة رباعية غير مسبوقة على الأراضي السعودية – فيديو

مدريد – يتحوّل صراع كرة القدم الاسبانية إلى الاراضي السعودية حيث تتبارز بين الاربعاء والاحد أربعة أندية من العيار الثقيل على الكأس السوبر التي تقام للمرة الاولى على شكل بطولة رباعية مصغرة، يتقدمها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي يتسع لـ62 ألف متفرج في جدة، يواجه ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999 يوم الاربعاء، فيما يلتقي الخميس في ثاني نصف نهائي برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) مع أتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014. ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية الاحد في جدة ايضا.

وخسر برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2. الى ذلك، يشارك قطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.

وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الرياض استضافت الكأس السوبر الايطالية التي توج بها لاتسيو في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل الاتحاد الاسباني والاندية المشاركة على حوافز مادية مغرية، إذ سينال كل من برشلونة وريال مدريد 6 ملايين يورو (6,72 مليون دولار اميركي)، مقابل 3 ملايين يورو لكل من أتلتيكو وفالنسيا. وبحال بلوغ ريال مدريد وبرشلونة المباراة النهائية يتوقع ان ينال كل منهما 10 ملايين يورو خلال هذا الاسبوع.



وتوصل الاتحاد الاسباني الى اتفاق تستضيف السعودية بموجبه المسابقة لثلاث سنوات بصفقة تبلغ 120 مليون يورو، يعتزم الاتحاد المحلي ان ينفقها على تطوير كرة السيدات ودوريات الدرجات الدنيا.

ويفتقد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين هازار (اصابة في الكاحل)، الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل بداعي الاصابة.

وأشار النادي الملكي على موقعه الرسمي أن بنزيمة يعاني من اصابة “في العضلة الخلفية لفخذه الايسر”، مقابل “التهاب في الجهاز التنفسي العلوي” لزميله الويلزي، علما بان الاخيرين شاركا اساسيين في عطلة نهاية الأسبوع خلال الفوز على خيتافي (3-0) في الدوري.

في المقابل، يسعى برشلونة للدفاع عن لقبه بقيادة افضل لاعب في العالم ست مرات الارجنتيني ليونيل ميسي. ويُعد قائد برشلونة الهداف التاريخي للبطولة مع 13 هدفًا خلال 18 مباراة، يليه راوول غونزاليس الهداف السابق لريال مع 7 أهداف في 12 مباراة.

والى ميسي، يعول المدرب ارنستو فالفيردي الذي نجا من فخ جاره اسبانيول نهاية الاسبوع الماضي (2-2)، على المهاجمين الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان.

ويغيب عن النادي الكاتالوني حارسه الالماني مارك-اندريه تير شتيغن بسبب اصابة عضلية، وسيحل بدلا منه البرازيلي نيتو (30 عاما) القادم من فالنسيا الصيف الماضي. -(أ ف ب)