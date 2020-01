الكأس السوبر الإسبانية: منافسة رباعية غير مسبوقة على الأراضي السعودية – فيديو

مدريد – يتحوّل صراع كرة القدم الاسبانية إلى الاراضي السعودية حيث تتبارز بين الاربعاء والاحد أربعة أندية من العيار الثقيل على الكأس السوبر التي تقام للمرة الاولى على شكل بطولة رباعية مصغرة، يتقدمها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي يتسع لـ62 ألف متفرج في جدة، يواجه ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999 يوم الاربعاء، فيما يلتقي الخميس في ثاني نصف نهائي برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) مع أتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014. ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية الاحد في جدة ايضا.

وخسر برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2. الى ذلك، يشارك قطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.

وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الرياض استضافت الكأس السوبر الايطالية التي توج بها لاتسيو في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

✈🇸🇦⚽ We're off to Saudi Arabia with @emirates!#RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/vtL48e1jmn

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 6, 2020